Η δημόσια αποδοχή των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, εν μέσω ενδείξεων ότι χάνει την υποστήριξη των Αμερικανών στο θέμα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Μόλις το 38% των ερωτηθέντων στην τετραήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, δήλωσε ότι ο Τραμπ κάνει καλή δουλειά στο θέμα της μετανάστευσης, ένα ζήτημα προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε περεταίρω, από το 41% το οποίο καταγράφηκε σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον Ιανουάριο, η οποία διεξήχθη στις 12-13 ​​Ιανουαρίου.

Η τελευταία δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά και σε εθνικό επίπεδο, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.117 ενήλικες στις ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Σημειώνεται ότι η μετανάστευση ήταν ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για τη δημοτικότητα του Τραμπ τις εβδομάδες που ακολούθησαν την ορκωμοσία του, τον Ιανουάριο, με συνολική αποδοχή στο 47%. Τον Φεβρουάριο του 2025 μάλιστα, το 50% ενέκρινε την μεταναστευτική πολιτική του.

Οι άνδρες ψηφοφόροι έπαιξαν τεράστιο ρόλο στη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024 και καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 το ποσοστό αποδοχής του από τους άνδρες για τη μετανάστευση παρέμεινε κοντά στο 50%. Ωστόσο, η τελευταία δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 41% ​​των ανδρών τον υποστηρίζει στο θέμα. Στις γυναίκες, η υποστήριξη στον Τραμπ για τη μετανάστευση έχει μειωθεί από το 40%, το οποίο σημειώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2025, σε 35% στην τελευταία έρευνα.

Ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία πριν από την επανεκλογή του το 2024 με την υπόσχεση να ξεκινήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων εδώ και δεκαετίες και διέταξε σαρωτικές επιδρομές κατά της μετανάστευσης αμέσως μετά την επιστροφή του στο αξίωμα τον Ιανουάριο του 2025. Οι μασκοφόροι πράκτορες είναι πλέον συνηθισμένο θέαμα στην Αμερική ενώ οι αστυνομικοί μετανάστευσης έχουν συγκρουστεί βίαια -πολλές φορές- με Αμερικανούς διαδηλωτές και ακτιβιστές.

