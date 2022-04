Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Τίμπεργουλβς με τους Κλίπερς, όταν μια γυναίκα μπήκε στο γήπεδο και προσπάθησε να κολλήσει τον εαυτό της στο παρκέ!

Στο γήπεδο επικράτησε αναστάτωση με τους παίκτες, αλλά και τους φιλάθλους να κοιτάζουν έκπληκτοι τη γυναίκα.

Τελικά, επενέβησαν οι δυνάμεις ασφαλείας και την απομάκρυναν από τον αγωνιστικό χώρο.

Soooo… an apparent protester at the #Clippers #Timberwolves game tried to glue herself to the floor!?

Good night. pic.twitter.com/GkL2nPQMQw