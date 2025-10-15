Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγέλλει κακοποίηση από Ισραηλινούς στρατιώτες

Σε σοβαρές καταγγελίες για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από Ισραηλινούς στρατιώτες προχώρησε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η Τούνμπεργκ επέβαινε στο σκάφος της αποστολής Global Sumud Flotilla, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Το σκάφος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές αρχές, με όλους τους επιβαίνοντες –ανάμεσά τους και τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή Ριμά Χασάν– να συλλαμβάνονται και να κρατούνται.

Σε συνέντευξή της στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, η Τούνμπεργκ δήλωσε πως οι Ισραηλινοί στρατιώτες τη χτύπησαν και την κλώτσησαν, ενώ την ταπείνωσαν ρίχνοντάς της πάνω μια ισραηλινή σημαία.

«Μετά μου άρπαξαν το καπέλο με τον βάτραχο, το πέταξαν κάτω, το ποδοπάτησαν και άρχισαν να το κλωτσούν, σαν να είχαν κρίση υστερίας», ανέφερε.

Όπως περιγράφει, της έδεσαν τα χέρια με πλαστικά δεσμά, ενώ στρατιώτες σχημάτισαν ουρά για να βγάλουν σέλφι μαζί της, την ώρα που άλλοι κατέστρεφαν τα προσωπικά της αντικείμενα με μαχαίρια.

Η Τούνμπεργκ υποστήριξε πως κάποια στιγμή εμφανίστηκε μπροστά τους ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ χαρακτηριζοντάς τους ως τρομοκράτες που θέλουν να σκοτώσουν Εβραίους.

«Υπάρχουν πράγματα που δε θυμάμαι καν», δήλωσε, εξηγώντας πως γίνονταν τόσο πολλά πράγματα ταυτοχρόνως και αυτό προκαλούσε σοκ.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, όπως υποστηρίζει οι φύλακες απειλούσαν συχνά ότι θα «τους ψεκάσουν με αέριο» στα κελιά τους, ενώ αναφέρει πως κρατήθηκε σε απομόνωση, σε ένα κελί γεμάτο έντομα.

Ο Ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει, παρά τις επανειλημμένες «οχλήσεις» των δημοσιογράφων.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε «θρασύτατα ψεύδη» τις κατηγορίες περί κακομεταχείρισης και ισχυρίστηκε σε ανακοίνωσή του στις 5 Οκτωβρίου πως «η Γκρέτα δεν υπέβαλε καμία σχετική καταγγελία στις ισραηλινές αρχές – γιατί απλούστατα, τίποτα δεν συνέβη».

Η Τούνμπεργκ, ωστόσο, επέρριψε ευθύνες και στη σουηδική διπλωματία, τονίζοντας πως χρειάστηκαν ημέρες για να έρθουν σε επαφή μαζί τους οι Σουηδοί διπλωμάτες στο Ισραήλ, οι οποίοι έδειξαν –κατά την ίδια– ελάχιστο ενδιαφέρον για τις συνθήκες κράτησής τους.

Απαντώντας στις καταγγελίες, η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ δήλωσε πως οι ακτιβιστές «έθεσαν τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο» συμμετέχοντας στην αποστολή.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αφέθηκε ελεύθερη και απελάθηκε από το Ισραήλ μετά από πέντε ημέρες κράτησης.

Όπως είπε, όταν της επέστρεψαν την τσάντα της, ήταν γραμμένες πάνω της η λέξη «πόρνη» και άλλες χυδαίες φράσεις

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.