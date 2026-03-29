Οι ιρανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξολοθρεύσουν τους Αμερικανούς στρατιώτες εάν πατήσουν το έδαφος του Ιράν, προειδοποίησε για μια ακόμη φορά την Κυριακή ο πρόεδρος του ιρανικού κοιβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για τυχόν χερσαία ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υποκρισία.

«Ο εχθρός στέλνει δημοσίως μήνυμα διαπραγμάτευσης και κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», ανέφερε,σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

«Οι άνδρες μας περιμένουν να πατήσουν οι Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος για να εξαπολύσουν φωτιά εναντίον τους», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ, «με μια λίστα 15 σημείων, διατυπώνουν τις επιδιώξεις τους και προσπαθούν να πετύχουν όσα απέτυχαν να επιβάλουν μέσω του πολέμου».

Επανέλαβε δε ότι το μήνυμα της Τεχεράνης είναι «ξεκάθαρο» και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί «ταπείνωση».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να βλέπει τον Γκαλιμπάφ ως πιθανό συνομιλητή και ενδεχομένως ακόμη και μελλοντικό ηγέτη του Ιράν, γεγονός δίνει άλλη βαρύτητα στις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

