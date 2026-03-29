Ουκρανική επίθεση στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα

Το λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας, ένας από τους μεγαλύτερους κόσμους εξαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων της χώρας, υπέστη ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones που προκάλεσε πυρκαγιά, ανέφερε στο Telegram ο κυβερνήτης της βόρειας περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντρόζντενκο, την Κυριακή.

Συνολικά 36 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια, πρόσθεσε ο Ντρόζντενκο.

Το Ουστ-Λούγκα, το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική Transneft, διακινεί περίπου 700.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως ενώ, σύμφωνα με πηγές, το 2025 διακίνησε 32,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων.

Η Ουκρανία πλήττει τακτικά ρωσικές εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου και διυλιστήρια, επιδιώκοντας να υπονομεύσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας.



