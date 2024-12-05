ΗΠΑ: Ενοπλος σε σχολείο τραυμάτισε δύο παιδιά και αυτοκτόνησε

Ένοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε δυο παιδιά σε δημοτικό σχολείο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ χθες Τετάρτη, προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε σχολείο στην πόλη Παλέρμο της Καλιφόρνιας, περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια του Σακραμέντο, όπου φοιτούν περίπου 33 μαθητέςα από 5 έως 13 ετών.

«Ο φερόμενος ως ένοπλος είναι νεκρός», σημείωσε μέσω X το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπιουτ, προτρέποντας τους γονείς να πάνε να πάρουν τα παιδιά τους από κοντινή εκκλησία. Δεν αναφέρθηκε στην ανάρτηση σε τραυματισμούς μαθητών.

Ο σερίφης της κομητείας Μπιουτ, ο Κόρι Χόνι, δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KCRA, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC, ότι ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε νεκρός από τραύμα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο.

Σύμφωνα με τη Μέγκαν Μακμάν, εκπρόσωπο του γραφείου του σερίφη, που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών περί τις 13:09 (τοπική ώρα).

Η κυρία Μακμάν δήλωσε πως «δυο μαθητές υπέστησαν τραυματισμούς και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο» για να τους προσφερθούν φροντίδες. Είπε πως δεν είναι ενήμερη για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Το κίνητρο του δράστη και αυτόχειρα είναι άγνωστο.

Ο κ. Χόνι δήλωσε πως η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει αν είχε σχέση με το σχολείo.

Οι ΗΠΑ, χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι (περίπου 400 εκατομμύρια), πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για τη διάδοση και τη χαρακτηριστική ευκολία απόκτησής τους: καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες θάνατοι κάθε χρόνο, ασύγκριτα περισσότεροι απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα στον κόσμο. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν στην πορεία των ετών για να επιβληθούν αυστηρότεροι έλεγχοι αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, όταν δεν σκόνταψαν στην τεράστια επιρροή του λόμπι της οπλοκατοχής στο Κογκρέσο.

