Οι πρωτοφανείς θερμοκρασίες που σαρώνουν τη δυτική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα θα έχουν σκοτώσει εκατοντάδες, πιθανώς χιλιάδες ανθρώπους, περισσότερο από δύο δεκαετίες αφότου το θανατηφόρο καλοκαίρι του 2003 αφύπνισε τις κυβερνήσεις για τους κινδύνους της ακραίας ζέστης.

Αν και μια πρώτη εκτίμηση του αριθμού των νεκρών θα πάρει εβδομάδες, Ισπανοί ερευνητές αποδίδουν ήδη στη ζέστη περισσότερους από 210 θανάτους μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης.

Στη Γαλλία, μεμονωμένες τραγωδίες αρχίζουν να γίνονται πρωτοσέλιδα: Ένας ηλικιωμένος που εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο πέθανε την Κυριακή· δύο νήπια πέθαναν από ανακοπή καρδιάς σε ένα υπερθερμασμένο αυτοκίνητο τη Δευτέρα· και ένα τρίχρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό την Τετάρτη σε ένα ζεστό αυτοκίνητο, όπου φέρεται να κρυβόταν από τους γονείς του αντί να κοιμηθεί, όπως του είχαν πει.

Το ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σκοτώνουν δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση για τις ευρωπαϊκές αρχές. Το 2003, η ζέστη σκότωσε περίπου 70.000 ανθρώπους, τρομάζοντας τις κυβερνήσεις ώστε να προετοιμάσουν σχέδια δράσης.

Ωστόσο, δύο δεκαετίες αργότερα, οι θάνατοι από τη ζέστη εξακολουθούν να φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο. Αν και είναι δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστα παγκόσμια δεδομένα, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των Ευρωπαίων που πεθαίνουν από τη ζέστη είναι δυσανάλογα υψηλός σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου.

Ο γηράσκων πληθυσμός και το ταχέως θερμαινόμενο κλίμα σε μια ήπειρο όπου ο κλιματισμός αποτελεί την εξαίρεση, είναι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στον υψηλό αριθμό νεκρών στην Ευρώπη. Όμως, στην πραγματικότητα, οι προσπάθειες για την προστασία των Ευρωπαίων κατά τη διάρκεια των ολοένα και πιο θερμών καλοκαιριών υστερούν κατά πολύ από αυτό που θα έπρεπε να είναι.

«Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης εξακολουθεί να μην είναι συστηματικά προετοιμασμένο για αυτό που αποτελεί ήδη μια επαναλαμβανόμενη κρίση», δήλωσε στο Politico ο Hans Kluge, περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. «Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τη ζέστη ως ένα καιρικό φαινόμενο και όχι ως μια χρόνια απειλή για τη δημόσια υγεία».

Καθώς η παγκόσμια θέρμανση κάνει τους καύσωνες πιο συχνούς και έντονους, οι ειδικοί λένε ότι η Ευρώπη πρέπει να λάβει επείγοντα μέτρα για την προστασία των πολιτών της.

«Η ζέστη έχει αναδειχθεί ως ο χειρότερος και πιο επείγων κίνδυνος για την υγεία στην Ευρώπη», δήλωσε η Fleur Monasso, επικεφαλής για την Ευρώπη στο Κέντρο Κλίματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. «Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου».

Η γηράσκουσα Ευρώπη

Η ζέστη αποτελεί απειλή για την υγεία παγκοσμίως. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες αυτού του αιώνα, ο πλανήτης κατέγραφε περίπου 489,000 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη κάθε χρόνο.

Όμως, ο απολογισμός στην Ευρώπη φαίνεται ακραίος. Η ήπειρος φιλοξενεί λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά αντιπροσώπευε περισσότερο από το ένα τρίτο των εκτιμώμενων θανάτων από τη ζέστη σύμφωνα με τον ΠΟΥ μεταξύ 2000 και 2019.

Και τα δεδομένα δείχνουν ότι στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η θνησιμότητα που σχετίζεται με τη ζέστη έχει αυξηθεί από το 2000. Τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί ούτε στη δεκαετία του 2020. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Ευρώπη έχει χάσει περισσότερους από 200.000 ανθρώπους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ. Το 2022, περισσότεροι από 60.000 Ευρωπαίοι πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη.

Ένας παράγοντας που ωθεί τον αριθμό των νεκρών στους καύσωνες της Ευρώπης σε υψηλότερα επίπεδα είναι ο γηράσκων πληθυσμός της ηπείρου.

Η υπερθέρμανση καταπονεί την καρδιά και άλλα όργανα, καθώς το σώμα προσπαθεί να δροσιστεί. Οι ηλικιωμένοι, ιδίως εκείνοι με χρόνια προβλήματα υγείας, διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια των καυσώνων και αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο των θανάτων.

«Κανείς δεν περίμενε 40 βαθμούς Κελσίου ήδη από τον Ιούνιο», δήλωσε η Aleksandra Kazmierczak, ειδικός σε θέματα κλίματος και υγείας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. «Επομένως, είμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, έχουμε δημογραφική αλλαγή… αυτά τα δύο δημιουργούν την τέλεια καταιγίδα».

Όμως, τα δημογραφικά στοιχεία της ηπείρου από μόνα τους δεν εξηγούν τον υψηλό αριθμό των νεκρών. Οι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται επίσης απλώς και μόνο να παραμείνουν δροσεροί.

Ζεστά σπίτια

Τα κτίρια της Ευρώπης, όπου ο πληθυσμός της ηπείρου περνά περίπου το 90% του χρόνου του, υπερθερμαίνονται.

Τα κτίρια της Βόρειας Ευρώπης είναι σχεδιασμένα να συγκρατούν τη θερμότητα τους κρύους χειμώνες - όχι να παραμένουν δροσερά τα καλοκαίρια. Και καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, αυτό μετατρέπεται σε κίνδυνο για την υγεία.

Η επιτροπή για την κλιματική αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προειδοποιήσει ότι το 92% των υπαρχουσών κατοικιών θα μπορούσε να υπερθερμαίνεται έως το 2050. Στο Παρίσι, οι εμβληματικές στέγες από ψευδάργυρο μετατρέπουν τα διαμερίσματα σε φούρνους.

«Χτίσαμε τις πόλεις μας για το κλίμα του παρελθόντος», δήλωσε ο Jeroen Kluck, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Άμστερνταμ, ο οποίος ερευνά την κλιματική ανθεκτικότητα στις πόλεις.

«Έχουμε κάνει προσομοιώσεις που έδειξαν ότι όλο και περισσότερα σπίτια θα γίνονται υπερβολικά ζεστά, ακόμη και αν παρέχουμε κάποια σκίαση [από τον ήλιο] και αερισμό», πρόσθεσε. «Κάποια στιγμή στο μέλλον, αυτά τα σπίτια ίσως χρειαστούν ενεργητική ψύξη».

Αν και η χρήση κλιματιστικών αυξάνεται, παραμένει ασυνήθιστη στην Ευρώπη. Μόνο περίπου το ένα πέμπτο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχει εγκατεστημένο κλιματισμό (AC), σε σύγκριση με το 90% στις ΗΠΑ.

Η υψηλή θνησιμότητα από τη ζέστη στην Ευρώπη οφείλεται σε «έναν συνδυασμό παραγόντων, αλλά σίγουρα ο κλιματισμός είναι μια σωτήρια υποδομή», δήλωσε η Monasso. «Στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μικρότερη κάλυψη, οπότε αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και θα έκανε τη διαφορά αν η κατάσταση βελτιωνόταν».

Και δεν πρόκειται μόνο για τα σπίτια: εργοστάσια, σχολεία, τρένα, ακόμη και νοσοκομεία στερούνται επαρκούς ψύξης.

Οι θάνατοι από τη ζέστη στους χώρους εργασίας έχουν αυξηθεί κατά 42% στην ΕΕ από το 2000, ωθώντας την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων να καλέσει τις Βρυξέλλες να κατοχυρώσουν στην εργατική νομοθεσία υποχρεωτικά διαλείμματα για δροσιά και μέγιστες θερμοκρασίες εργασίας.

Αυτή την εβδομάδα, χιλιάδες σχολεία έκλεισαν λόγω των ζεστών αιθουσών διδασκαλίας· το Βέλγιο απέσυρε από την κυκλοφορία τρένα χωρίς κλιματισμό· και μια γαλλική κλινική ανακοίνωσε ότι ένας ασθενής πέθανε επειδή το δωμάτιο του νοσοκομείου ήταν υπερβολικά ζεστό.

Αν και πολλοί Ευρωπαίοι παραμένουν σκεπτικοί απέναντι στον κλιματισμό και ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, ορισμένοι αρχίζουν να αποδέχονται την ιδέα ότι είναι απαραίτητος σε κτίρια που δεν μπορούν να διατηρηθούν δροσερά με άλλα μέσα.

«Υπάρχουν μέρη όπου δεν μπορούμε πλέον να τα βγάλουμε πέρα χωρίς κλιματισμό», παραδέχτηκε η Marine Tondelier, ηγέτιδα των Γάλλων Πρασίνων, εν μέσω μιας εθνικής συζήτησης για τη χρήση του κλιματισμού.

Ταχέως μεταβαλλόμενο κλίμα

Παρόλα αυτά, η Ευρώπη έχει λάβει ορισμένα μέτρα για να προστατευτεί από τη ζέστη.

Οι περισσότερες χώρες προειδοποιούν πλέον τους πληθυσμούς τους για την ακραία ζέστη με ένα σύστημα προειδοποίησης που βασίζεται σε χρωματικούς κώδικες. Ορισμένες πόλεις έχουν κάνει βήματα μπροστά, επενδύοντας σε πράγματα όπως κλιματιζόμενοι δημόσιοι χώροι. Και η Γαλλία δαπανά εκατομμύρια για την ψύξη των σχολείων.

Ωστόσο, τα μέτρα που λαμβάνονται σε πόλεις και περιφέρειες είναι αποσπασματικά, πράγμα που σημαίνει ότι η προστασία των ανθρώπων από τη ζέστη ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το πού ζουν. (Στην ΕΕ, ένα πλαίσιο κλιματικής ανθεκτικότητας για ολόκληρο το μπλοκ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για αργότερα φέτος, αποσκοπεί στην εναρμόνιση των προετοιμασιών).

Το χειρότερο είναι ότι ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής ξεπερνά γρήγορα τις πενιχρές προετοιμασίες της ηπείρου, ειδικά καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.

Αν και οι κυβερνήσεις αρχίζουν να αλλάζουν τους οικοδομικούς κανονισμούς για να σχεδιάζουν σπίτια λαμβάνοντας υπόψη τη ζέστη, η μετατροπή εκατομμυρίων κατοικιών θα πάρει χρόνο, δήλωσε ο Kluck. «Επομένως, θα έχουμε πολλά χρόνια κατά τα οποία οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να ζουν σε υπερβολικά ζεστά σπίτια».

Στο μεταξύ, τα καλοκαίρια θα γίνονται όλο και πιο ζεστά. Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή έκανε τις ημερήσιες θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας 10 φορές πιο πιθανές και κατά 2 βαθμούς Κελσίου θερμότερες σε σχέση με το θανατηφόρο καλοκαίρι του 2003.

«Ο καύσωνας του 2003… συγκλόνισε την Ευρώπη και την ώθησε σε δράση. Αλλά αυτή η δράση σχεδιάστηκε για το κλίμα του 2003», δήλωσε ο Kluge του ΠΟΥ. «Η απειλή έχει ξεπεράσει την ανταπόκριση».

Οι άλλοι δύο λόγοι που ανέφερε ο Kluge για το γεγονός ότι ο αριθμός των νεκρών στην Ευρώπη παραμένει τόσο υψηλός είναι ότι οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, όπως οι ηλικιωμένοι, εξακολουθούν να «πέφτουν στις ρωγμές του συστήματος» και ότι οι χώρες δεν εφαρμόζουν σωστά τα σχέδιά τους για τον καύσωνα.

«Ένα σχέδιο που δεν έχει δοκιμαστεί, στελεχωθεί και χρηματοδοτηθεί δεν είναι σχέδιο — είναι ένα έγγραφο», δήλωσε. «Το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που είναι γραμμένο και σε αυτό που συμβαίνει όταν οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 45 βαθμούς είναι το σημείο όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν».

Οι κυβερνήσεις πρέπει τώρα να προχωρήσουν πέρα από τις αντιδράσεις έκτακτης ανάγκης και να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση, τη ρύθμιση και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, λένε οι ειδικοί.

Αυτό περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, τη δημιουργία χώρων πρασίνου στις πόλεις, το άνοιγμα κέντρων δροσιάς, την αλλαγή των εργασιακών ρυθμίσεων και τη στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών για τον έλεγχο των πιο ευάλωτων ανθρώπων.

«Τίποτα από αυτά δεν απαιτεί κάποια τεχνολογική ανακάλυψη», δήλωσε ο Kluge. «Απαιτεί συντονισμό, δέσμευση και την αναγνώριση ότι η ακραία ζέστη είναι πλέον ένα μόνιμο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών καλοκαιριών - όχι μια περιστασιακή έκπληξη».

Πηγή: skai.gr

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