Η βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων, ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης και η κατασκευή περισσότερων κατοικιών είναι μερικές από τις βασικές πρωτοβουλίες που επιδιώκει να θέσει σε ισχύ το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο δύο πρωτοφανών στρατηγικών που σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες του μπλοκ να ευημερήσουν, δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ την Παρασκευή.

Περίπου 17 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περισσότερα από 4.000 νησιά σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τριών νησιωτικών κρατών-μελών – της Ιρλανδίας, της Μάλτας και της Κύπρου. Ακόμη 95 εκατομμύρια ζουν κατά μήκος των ακτών 22 κρατών-μελών.

«Τα νησιά είχαν παραμεληθεί στο παρελθόν, αλλά τώρα αυτό λαμβάνει τέλος», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Younous Omarjee, σε συνέδριο για την ενίσχυση των νησιών και των παράκτιων κοινοτήτων της ΕΕ.

Οι στρατηγικές στοχεύουν στην εξάλειψη των αποσπασματικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νησιά και οι παράκτιες κοινότητες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, δήλωσε ο Raffaele Fitto, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις.

Δεδομένης της απόστασής τους από τις αγορές της ηπειρωτικής χώρας και της εξάρτησής τους από τις αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις, το κόστος για τις μεταφορές, τη στέγαση και τις δημόσιες υπηρεσίες είναι πολύ υψηλότερο στα νησιά απ' ό,τι στην ηπειρωτική χώρα.

«Αυτό είναι που ονομάζουμε κόστος της νησιωτικότητας - ένα κόστος που εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ πληρώνουν καθημερινά, απλώς και μόνο λόγω του τόπου όπου ζουν και εργάζονται», δήλωσε ο Fitto.

Η στρατηγική για τα νησιά είναι δομημένη γύρω από τέσσερις πυλώνες που στοχεύουν στη βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και των ψηφιακών υποδομών, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ενεργειακών αναγκών, την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού και των ελλείψεων στέγασης, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ετοιμότητας για κρίσεις.

«Από τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο, τα νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των γεωπολιτικών προκλήσεων», δήλωσε ο Fitto.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένα έργα που θα λάβουν χρηματοδότηση. Αυτό θα προέλθει από τα ίδια τα κράτη-μέλη, τα οποία θα υποβάλουν προτάσεις μόλις παρουσιαστεί ο νέος προϋπολογισμός του μπλοκ. Ο Fitto ανέφερε ότι έργα όπως οι μονάδες αφαλάτωσης και η στέγαση θα είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων.

Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, δήλωσε ότι οι παράκτιες κοινότητες της ΕΕ συνεισφέρουν περίπου 265 δισεκατομμύρια ευρώ (302 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως στον προϋπολογισμό του μπλοκ, αλλά δέχονται επίσης πιέσεις από την κλιματική αλλαγή, τη δημογραφική συρρίκνωση, την έλλειψη προσιτής στέγασης και τη δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η στρατηγική για τις παράκτιες κοινότητες στοχεύει στο να τις καταστήσει λιγότερο εξαρτημένες από μια ενιαία πηγή εσόδων, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ο κ. Καδής ανέφερε ότι μεταξύ των προτάσεων της στρατηγικής είναι ένα πρόγραμμα πιστώσεων μπλε άνθρακα (blue carbon credit program) που θα χρηματοδοτεί παράκτιους υγροτόπους, έλη και μαγγρόβια δάση που απορροφούν άνθρακα.

Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν το έργο OceanEye, το οποίο θα καταστήσει την ΕΕ ηγέτιδα δύναμη στην παρατήρηση και την έρευνα των ωκεανών, καθώς και την προώθηση τεχνολογιών και σκαφών διπλής χρήσης, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την αλιεία όσο και για τον τουρισμό.

Η στρατηγική στοχεύει επίσης στο να καταστήσει τις παράκτιες κοινότητες πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και στα ακραία καιρικά φαινόμενα, μέσω επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Πηγή: skai.gr

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