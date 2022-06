Γιαγιά... Ρονάλντο σουτάρει με άψογο στυλ με τερματοφύλακα τον εγγονό της! Δείτε βίντεο

Οι γιαγιάδες είναι γνωστό ότι σπάνια χαλούν τα χατίρια στα εγγόνια τους, και φαίνεται πως στην προκειμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη ηλικιωμένη είχε να κάνει με... ποδοσφαιρόφιλο πιτσιρικά!



Σε βίντεο που κυκλοφορεί και φέρεται να προέρχεται από τη Γεωργία, διακρίνεται μία γιαγιά να... τραβάει σουτάρες σε ένα μικρό, συνοικιακό γήπεδο, με τον εγγονό της που βρίσκεται στην εστία να αδυνατεί, στις περισσότερες, περιπτώσεις, να αποκρούσει.

Μάλιστα, η συμπαθέστατη κυρία... προτάθηκε μέσω ποδοσφαιρικής σελίδας στο Twitter στη Ντινάμο Τιφλίδας, οι άνθρωποι της οποίας απάντησαν με χιούμορ ότι θα μπορούσε να μπει στα πλάνα τους για επερχόμενο φιλικό...

🔜 We're going to Riga on Friday for a friendly with a smaller than usual squad, so if she has her boots and can make the flight...



... Who knows? 🤷 #FCDT