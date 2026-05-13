Για «προσβολή» του Ερντογάν θα δικαστεί ο Αλιτσάν Ουλουντά

Ο ανταποκριτής της DW Turkish Αλιτσάν Ουλουντά είναι προφυλακισμένος εδώ και σχεδόν δυο μήνες στη Σηλυβρία. Θα δικαστεί 21 Μαΐου για «προσβολή του Προέδρου».Ο Αλιτσάν Ουλουντά, ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Τουρκία, βρίσκεται προφυλακισμένος από τις 20 Φεβρουαρίου. Η διαδικασία σε βάρος του διαρκεί πολλές εβδομάδες – εν μέρει και λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων του τουρκικού δικαστικού συστήματος.



Στο κατηγορητήριο επιρρίπτονται στον 40χρονο δημοσιογράφο τρία αδικήματα: «Προσβολή του Προέδρου», «διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών» και «δυσφήμιση κρατικών θεσμών». Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 19 ετών. Το δικαστήριο σε βάρος του έχει προγραμματιστεί στις 21 Μαΐου, τρεις μήνες μετά την προφυλάκισή του.

Πηγή: Deutsche Welle

Προφυλάκιση χωρίς νομική βάσηΣε επιστολή του μέσα από τις φυλακές της Σηλυβρίας ο Αλιτσάν Ουλουντά σημειώνει: «Γιατί φυλακίζεται ένας δημοσιογράφος; Όχι επειδή έχει διαπράξει έγκλημα, αλλά επειδή τον φοβούνται. Οι δημοσιογράφοι φιμώνονται επειδή θεωρούνται "επικίνδυνοι". Επικίνδυνοι για μια εξουσία που επιθυμεί έναν κήπο με τριανταφυλλιές χωρίς αγκάθια – ένα σύστημα χωρίς ελέγχους και ενστάσεις. Η φυλάκισή του είναι μέρος αυτής της προσπάθειας: να τιμωρηθεί και να φιμωθεί η κριτική, οι ερωτήσεις και η ερευνητική δημοσιογραφία».Ο Τούρκος δημοσιογράφος εργάζεται στο δικαστικό ρεπορτάζ εδώ και 18 χρόνια, καλύπτοντας τακτικά πολιτικές δίκες και άλλες νομικές διαδικασίες. Η υπεράσπισή του ισχυρίζεται ότι ο Ουλουντά δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα, αλλά συνελήφθη αποκλειστικά λόγω του επικριτικού δημοσιογραφικού του έργου. Επομένως, η προφυλάκισή του είναι νομικά αβάσιμη.Ποινικοποίηση της κριτικήςΟ Αλιτσάν Ουλουντά δεν έλαβε ποτέ κλήτευση. Συνελήφθη απευθείας. Δημόσια προσβάσιμες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από την τουρκική δικαιοσύνη ως αποδεικτικά στοιχεία. Αυτές περιλαμβάνουν σχόλια και πολιτικές αναλύσεις που περιέχουν κριτική στον Πρόεδρο, καθώς και ένα δημοσιογραφικό πορτρέτο του Ακίν Γκουρλέκ, του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Τουρκικού Προγράμματος της DW. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.Οι δικηγόροι του Τούρκου δημοσιογράφου επικαλούνται τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), σύμφωνα με το οποίο νόμοι, όπως το αδίκημα της προσβολής του Προέδρου, δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο κατάχρησης για την ποινικοποίηση της κριτικής εναντίον πολιτικών προσώπων.Τολμά να αγωνιστεί ενάντια σε κυβερνήσειςΓια τις οργανώσεις υπέρ της ελευθερίας του Τύπου, η υπόθεση Ουλουντά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου. Οι διαδικασίες κατά δημοσιογράφων δρουν συχνά αποτρεπτικά. Αρκούν μόνο οι έρευνες και η προφυλάκιση. Οργανώσεις όπως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, επισημαίνουν διαρθρωτικά προβλήματα του τουρκικού δικαστικού συστήματος.Ο ίδιος ο Αλιτσάν Ουλουντά,, στο τέλος της επιστολής του από το κρατητήριο, επισημαίνει με αισιοδοξία: «Κι όμως, δεν υπάρχει λόγος παραίτησης. Το κλίμα φόβου μπορεί να αντιμετωπιστεί με θάρρος και επιμονή στο δημοσιογραφικό έργο. Πολλοί γυναίκες και άνδρες δημοσιογράφοι βρίσκονται εκεί έξω - παρά την τεράστια πίεση - συνεχίζοντας τον αγώνα για το δικαίωμα της κοινής γνώμης για ενημέρωση. Ο δολοφονηθείς ερευνητής δημοσιογράφος Ουγκούρ Μουμτζού έγραφε κάποτε: "Δημοσιογράφος είναι εκείνος που τολμά να αγωνιστεί ενάντια σε κυβερνήσεις και κέντρα εξουσίας"».Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

