Γερμανός ΥΠΕΣ: Η Γερμανία πρέπει να εμβαθύνει τη στήριξή της προς το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του πρέπει να «εμβαθύνει» τη στήριξή της προς το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, επισκεπτόμενος ένα από τα σημεία που επλήγησαν από τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις νοτίως του Τελ Αβίβ.

Πρόκειται για την πρώτη υψηλόβαθμη διπλωματική επίσκεψη στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ιράν, που έληξε με κατάπαυση πυρός στις 24 Ιουνίου.

«Πρέπει να εμβαθύνουμε τη στήριξή μας προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Ντόμπριντ ανάμεσα στα ερείπια στη συνοικία Μπατ Γιαμ, όπου αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε την επίσκεψη του Γερμανού αξιωματούχου ένδειξη «αλληλεγγύης» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει τα μέτρα που χρειάζονται, υπονοώντας την εκ νέου επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

