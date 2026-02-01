Γερμανία: Στο 35% τα αποθέματα φυσικού αερίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το επίπεδο πλήρωσης των γερμανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στα τέλη Ιανουαρίου ήταν 35%, σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με πάνω από 60% την ίδια περίοδο πέρυσι, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σύμφωνα με την υπουργό Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε.

Η κατάσταση παρακολουθείται καθημερινά και η υπουργός υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες υποδομές LNG και οι εισαγωγές μέσω πλωτών τερματικών σταθμών ενισχύουν την ασφάλεια τροφοδοσίας της Γερμανίας.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και οι παραδόσεις μέσω νορβηγικών αγωγών εξασφαλίζουν την επάρκεια της γερμανικής αγοράς ενέργειας εν μέσω δύσκολων χειμερινών καιρικών συνθηκών.

Το επίπεδο πλήρωσης των γερμανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι μεν σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο «δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας» λέει η υπ. Οικονομίας.

Εν μέσω χειμώνα και αντίξοων καιρικών συνθηκών, υπάρχει σημαντικά λιγότερο φυσικό αέριο στις γερμανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου από ό,τι την ίδια περίοδο τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της αρμόδιας Ομοσπονδιακής Yπηρεσίας Δικτύων (Bundesnetzagentur). Το επίπεδο πλήρωσης στα τέλη Ιανουαρίου ήταν μόνο 35%, ενώ πέρυσι την ίδια εποχή ήταν πάνω από 60%.



Σύμφωνα με την υπουργό Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε από τους Χριστιανοδημοκράτες, τα σχετικά χαμηλά επίπεδα φυσικού αερίου δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας. Όπως ανέφερε, στο περιθώριο επίσκεψής της στη Σαουδική Αραβία, η κατάσταση παρακολουθείται καθημερινά και «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».



Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, πλωτοί τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι διαθέσιμοι για τροφοδοσία, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο. «Η -πλέον- καλά ανεπτυγμένη υποδομή LNG στη Γερμανία και την Ευρώπη επιτρέπει τις απαραίτητες εισαγωγές στη Γερμανία, επιπλέον της υπάρχουσας και ασφαλούς κύριας προμήθειας φυσικού αερίου μέσω νορβηγικών αγωγών», ανέφερε στο δίκτυο n-tv εκπρόσωπος του υπουργείου.



«Έξι εβδομάδες» επάρκειας



Ειδικοί σε θέματα αγοράς φυσικού αερίου παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς τα εναπομείναντα αποθεματικά αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για πρόσθετα stress tests. Το πώς θα εξελιχθούν τα επίπεδα πλήρωσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο εξαρτάται κυρίως από τις θερμοκρασίες.



«Η σημερινή ποσότητα είναι αρκετή για να καλύψει ολόκληρη τη ζήτηση της χώρας για περίπου έξι εβδομάδες βάσει της προηγούμενης μέσης κατανάλωσης τον Ιανουάριο», λέει η επικεφαλής εμπειρογνώμονας για την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου και LNG, Νατάσα Φίλντινγκ.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του δικτύου n-tv, ένας κανονισμός που λήγει στα τέλη Μαρτίου 2027 ορίζει στη Γερμανία ότι οι περισσότερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρέπει να είναι πλήρεις κατά τουλάχιστον 80% την 1η Νοεμβρίου και κατά τουλάχιστον 30% την 1η Φεβρουαρίου.



«Στρατηγικό απόθεμα» για τη Γερμανία



Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων, Κλάους Μίλερ, υποστηρίζει πάντως τη δημιουργία ενός «στρατηγικού αποθέματος φυσικού αερίου στη Γερμανία».



Όπως δήλωσε στο dpa, η προμήθεια φυσικού αερίου για τη βιομηχανία και τα γερμανικά νοικοκυριά διασφαλίζεται σήμερα από ιδιωτικούς εμπόρους και παρόχους και αυτή η ευθύνη, όπως επισημαίνει, πρέπει να παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, «σοκ από το εξωτερικό μπορούν να διαταράξουν την αγορά, γι’ αυτό απαιτείται ένας πρόσθετος μηχανισμός ασφαλείας».



Μέχρι τώρα τον ρόλο αυτό παίζουν οι στόχοι για συγκεκριμένα επίπεδα πλήρωσης των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, ένας μηχανισμός όμως που είναι «δυσκίνητος και δημιουργεί στρεβλώσεις». Ένα στρατηγικό απόθεμα θα μπορούσε, εκτιμά ο Μίλερ, να αποτελέσει αποτελεσματικότερη λύση.



Πηγές: BNetzA, FAZ, n-tv

Πηγή: Deutsche Welle

