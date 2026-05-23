Γερμανία: Δύο τραμ συγκρούσθηκαν μετωπικά - Δεκάδες τραυματίες

Δύο τραμ συγκρούσθηκαν μετωπικά σήμερα στη γερμανική πόλη Ντίσελντορφ με αποτέλεσμα να τραυματισθούν περισσότεροι από 50 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους χρειάσθηκε να νοσηλευθούν, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) σε πολυσύχναστη διασταύρωση αυτής της πόλης της δυτικής Γερμανίας και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών αναπτύχθηκαν γρήγορα επιτόπου.

Είκοσι οκτώ από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 28 άλλοι, οι οποίοι είχαν τραυματισθεί ελαφρότερα, δέχθηκαν επιτόπου ιατρικές φροντίδες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση των πυροσβεστών.

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά και η αστυνομία άρχισε έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.