Υπαινιγμούς για την ακροδεξιά φάνηκε να αφήνει σήμερα Κυριακή, ημέρα των γαλλικών εκλογών, ο πάπας Φραγκίσκος καταγγέλοντας τις λαϊκιστικές πολιτικές και προειδοποιώντας πως η δημοκρατία έχει κλονιστεί σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Ο ποντίφικας έκανε τις δηλώσεις αυτές ανήμερα του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, όπου ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μερίδιο ψήφων, έναν μήνα αφότου λαϊκιστικά κόμματα κατέγραψαν κέρδη στις ευρωεκλογές.

Ο 87χρονος ποντίφικας έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Τεργέστη, στη βορειοανατολική Ιταλία, στο τέταρτο κατά σειρά ταξίδι του εντός της Ιταλίας σε μόλις 2 και πλέον μήνες, καθώς προετοιμάζεται για μια 12ήμερη περιοδεία στην Ασία τον Σεπτέμβριο, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια στη θητεία του.

Σε ομιλία που εκφώνησε στο ετήσιο συνέδριο των Ιταλών Καθολικών για Κοινωνικά Θέματα, ο Φραγκίσκος επισήμανε πως πολλοί άνθρωποι νιώθουν αποκλεισμένοι από τη δημοκρατία, με τους φτωχούς και τους ευάλωτους να έχουν αφεθεί να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.

«Είναι προφανές πως η Δημοκρατία δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση στον σημερινό κόσμο», παραδέχθηκε, καταγγέλλοντας την πόλωση και τη στράτευση.

«Οι ιδεολογίες είναι δελεαστικές. Ορισμένοι άνθρωποι συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον Γητευτή του Χάμελν. Σε δελεάζουν, όμως σε οδηγούν στο να απαρνηθείς τον εαυτό σου», σημείωσε, αναφερόμενος σε ένα παραμύθι όπου ένας κυνηγός ποντικών χρησιμοποιεί τις μαγικές δυνάμεις του για να κλέψει τα παιδιά μιας πόλης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κρίση της Δημοκρατίας» πλήττει διάφορα έθνη, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα.

«Ας μην μας εξαπατούν οι εύκολες λύσεις. Αντιθέτως, ας είμαστε παθιασμένοι για το κοινό καλό», τόνισε ο Φραγκίσκος, υπογραμμίζοντας τη ζημιά που προκαλεί η πολιτική «διαφθορά και παρανομία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι σημαντικό να διδαχθούν τα παιδιά τη σημασία των δημοκρατικών αξιών, προειδοποιώντας πως η «αδιαφορία είναι ένας καρκίνος της δημοκρατίας».

«Ανησυχώ για τον μικρό αριθμό των ανθρώπων που πήγαν να ψηφίσουν. Τι συμβαίνει;», διερωτήθηκε.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματος, ο πάπας κατήγγειλε τον διάσπαρτο εφησυχασμό απέναντι στην κοινωνική αδικία.

«Γιατί δεν σκανδαλιζόμαστε μπροστά στο ανεξέλεγκτο κακό, τον εξευτελισμό της ζωής, τα εργασιακά προβλήματα, τα βάσανα των μεταναστών; Γιατί παραμένουμε απαθείς και αδιάφοροι στις αδικίες του κόσμου;», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

