Στην καθιέρωση γευμάτων αξίας 1 ευρώ για όλους τους φοιτητές προχωρά η Γαλλία, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σημαντικό μέρος της φοιτητικής κοινότητας.

Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη στα πανεπιστήμια, επεκτείνοντας την προνομιακή τιμή -που έως τώρα ίσχυε μόνο για φοιτητές χαμηλού εισοδήματος ή δικαιούχους επιδομάτων- στο σύνολο των εγγεγραμμένων. Η τιμή αφορά πλήρες γεύμα τριών πιάτων, η τιμή του οποίου ανερχόταν μέχρι σήμερα στα 3,30 ευρώ.

Μεγάλη εξοικονόμηση για τους φοιτητές στη Γαλλία

Για πολλούς φοιτητές, η αλλαγή αυτή χαρακτηρίζεται ως μια «ουσιαστική ελάφρυνση» των εξόδων της καθημερινότητας. Ο 18χρονος Αλεξάντρ Ιωαννίδης, φοιτητής στο Παρίσι, εκτιμά ότι το μηνιαίο κόστος σίτισής του θα μειωθεί από περίπου από τα 60 στα 20 ευρώ, επιτρέποντάς του να διαθέσει τα χρήματα που εξοικονομεί σε άλλες δραστηριότητες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης της φοιτητικής ανέχειας, καθώς, σύμφωνα με έρευνα φοιτητικής οργάνωσης που διενεργήθηκε τον Ιανουάριο, το 48% των φοιτητών στη Γαλλία έχει αναγκαστεί να παραλείψει γεύματα για οικονομικούς λόγους, ενώ το 23% αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό σε τακτική βάση.

Το 2024 περίπου 667.000 φοιτητές επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα των γευμάτων του 1 ευρώ, αριθμός που σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν αυξημένος κατά 5,3%. Συνολικά, διατέθηκαν περίπου 46,7 εκατομμύρια γεύματα, τόσο στη μειωμένη όσο και στην κανονική τιμή, μέσω του δικτύου πανεπιστημιακών εστιατορίων Crous.

Η γαλλική κυβέρνηση αναμένει περαιτέρω αύξηση της ζήτησης και σχεδιάζει να ενισχύσει το πρόγραμμα, με τον υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης Φιλίπ Μπατίστ να ανακοινώνει χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2027. «Πρόκειται για μια μικρή εσωτερική επανάσταση», δήλωσε ο Μπαπτίστ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να επιβλέπει το πρόγραμμα ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα οδηγήσει σε υπερβολικό φόρτο εργασίας για το προσωπικό της καντίνας ή σε υποβάθμιση της ποιότητας των τροφίμων.

Πηγή: skai.gr

