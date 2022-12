Γαλλία: Στο σκοτάδι περιοχές του Παρισιού λόγω τεχνικού προβλήματος

Διάφορες περιοχές του νοτίου τμήματος του Παρισιού βυθίστηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο σκοτάδι λόγω διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου RTE συνέδεσε με τεχνικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή του παρόχου ενέργειας Enedis.

In #Paris, about 125 000 homes were left without power due to the accident.#France pic.twitter.com/IByjnmJw7u