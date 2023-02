Γαλλία: Πανικός σε εμπορικό κέντρο στο Παρίσι - Αναφορές για τραυματία - Τα πρώτα βίντεο

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε πανικός στο γνωστό εμπορικό κέντρο Westfield Les Quatre Temps - Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας είναι ένας 37χρονος που έχει πυροβοληθεί

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Λα Ντεφάνς του Παρισιού, ανακοίνωσε το Σάββατο στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν. Υπάρχουν αναφορές για έκρηξη και πυροβολισμούς στο γνωστό εμπορικό κέντρο Westfield Les Quatre Temps που δεν έχουν διασταυρωθεί.

💥🇫🇷 France -



Paris / La Défense : une personne prise en charge par les secours.



Video ⤵️ pic.twitter.com/09vdf6vkSt — Marto Pirlo (@martopirlo1) February 18, 2023

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε πανικός στο εμπορικό κέντρο όταν ακούστηκε κάτι σαν έκρηξη, με πολίτες να αρχίζουν να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο. Δεν υπάρχουν ωστόσο έως στιγμής, ενδείξεις πως κάποιος άνοιξε πυρ. Σε βίντεο διακρίνεται ένας τραυματίας πεσμένος στο πάτωμα που δέχεται πρώτες βοήθειες αλλά ο τραυματισμός μπορεί να προέρχεται από ατύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας είναι ένας 37χρονος που έχει πυροβοληθεί.



Une opération de police se déroule à La Défense. J’ai demandé au préfet de police de se rendre sur place. https://t.co/Ef8dJzlTX7 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 18, 2023

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανήρτησε νωρίτερα ένα tweet με το οποίο συμβούλευε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Το αστυνομικό τμήμα του Παρισιού δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στο tweet του.

#Paris #France explosion and shots heard in shopping center La Defense. People are fleeing the building in panic. pic.twitter.com/c6SbMMIUpc — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 18, 2023

BREAKING Massive crowd movement in La Défense, Paris. Gunshots were reportedly heard at the 4 Temps shopping centerpic.twitter.com/SishTHUhef — +++ (@igandean) February 18, 2023

As reported by witnesses present at the location, a 37-year-old man was shot. Mass panic erupts at #Paris #LaDefense shopping mall after bangs are heard. pic.twitter.com/x3Wga1UnPY — Newsistaan (@newsistaan) February 18, 2023

Un délire à La Défense pic.twitter.com/ne84539YhL — 🏅-e/n/z/o-🏅 (@Yuma2512) February 18, 2023

Πηγή: skai.gr

