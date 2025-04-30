Βασιλιάς Κάρολος για τη διάγνωσή του με καρκίνο: Ήταν μια «τρομακτική» εμπειρία

Η διάγνωσή του με καρκίνο ήταν μια «τρομακτική» εμπειρία που όμως του έδειξε «το καλύτερο πρόσωπο της ανθρωπότητας» ανέφερε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος, σε ένα προσωπικό μήνυμά του προς τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζουν τους ασθενείς.

«Οι πιο σκοτεινές στιγμές της ασθένειας μπορεί να φωτιστούν από τη μεγαλύτερη συμπόνια», έγραψε ο 76χρονος μονάρχης, που εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία για μια μορφή καρκίνου που δεν έχει διευκρινιστεί από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Το μήνυμά του αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα με την ευκαιρία μιας δεξίωσης που οργανώνει το παλάτι για να τιμήσει το έργο αυτών των φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Η διάγνωση είναι μια στιγμή «συγκινητική και μερικές φορές τρομακτική», παραδέχτηκε ο μονάρχης, ο οποίος είναι «ένας από τους 390.000 ανθρώπους που, δυστυχώς, μαθαίνουν» ότι πάσχουν από καρκίνο κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Κάρολος χαιρέτισε το «εξαιρετικό έργο» των φιλανθρωπικών οργανώσεων οι οποίες «χαίρουν βαθύτατου θαυμασμού και ευγνωμοσύνης από όλη την οικογένειά μου».

Η νύφη του, η Κέιτ, η σύζυγος του διαδόχου Ουίλιαμ, αποκάλυψε επίσης τον Μάρτιο του 2024 ότι πάσχει από καρκίνο. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της και φέτος τον Ιανουάριο ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της είναι σε ύφεση.

Ο Βρετανός μονάρχης υπογράμμισε πόσο σημαντικός είναι «ο ανθρώπινος δεσμός», είτε πρόκειται για μια νοσηλεύτρια που εξηγεί λεπτομερώς τι θα συμβεί, είτε το χέρι που τείνει ένας εθελοντής σε ένα κέντρο παρηγορητικής φροντίδας, είτε μια ομάδα υποστήριξης με την οποία μοιράζεται ο ασθενής την εμπειρία του.

Μια πηγή των Ανακτόρων, την οποία επικαλείται το πρακτορείο PA, είπε ότι δεν υπάρχουν καινούριες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Καρόλου ή για τη θεραπεία του, η οποία πάντως πηγαίνει «πολύ καλά», όπως μαρτυρά και το «φορτωμένο» πρόγραμμά του.

Ο Κάρολος είχε αποσυρθεί για ένα διάστημα από τα καθήκοντά του αλλά πρόσφατα επισκέφθηκε την Ιταλία, συναντήθηκε με τον πάπα Φραγκίσκο και εκφώνησε μια ομιλία στο κοινοβούλιο της χώρας αυτής. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου, είχε επισκεφθεί νοσοκομείο λόγω των παρενεργειών από τη θεραπεία του.

Στη δεξίωση που θα παραθέσει απόψε το Μπάκιγχαμ θα τιμηθεί η μνήμη της δημοσιογράφου Ντέμπορα Τζέιμς, το ίδρυμα της οποίας συγκέντρωσε 16 εκατομμύρια λίρες για την έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου. Ο θάνατος της Τζέιμς το 2022, σε ηλικία μόλις 41 ετών, από ανίατο καρκίνο του εντέρου, προκάλεσε σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

