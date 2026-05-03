Πόλεις στην επαρχία Αλμπάι των Φιλιππίνων καλύφθηκαν από πυκνή στάχτη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιόν. Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας (OCD-5 Bicol) δήλωσε ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά από το πυροκλαστικό ρεύμα στο Καμαλίγκ, το Γκινομπάταν και την πόλη Λιγκάο.

A powerful event unfolded today, May 2, 2026, as Mayon Volcano in Albay province erupted with a fast-moving pyroclastic density current (known locally as "uson") racing down the southwestern slopes around 5:38… pic.twitter.com/RzyzrwnQS1 May 2, 2026

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) το νέφος τέφρας κινείται δυτικά-νοτιοδυτικά. Η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) βρίσκεται σε επιφυλακή για επιχειρήσεις εκκένωσης και βοήθειας στις πληγείσες κοινότητες.

