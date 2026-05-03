Πόλεις στην επαρχία Αλμπάι των Φιλιππίνων καλύφθηκαν από πυκνή στάχτη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιόν. Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας (OCD-5 Bicol) δήλωσε ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά από το πυροκλαστικό ρεύμα στο Καμαλίγκ, το Γκινομπάταν και την πόλη Λιγκάο.
🌋Dramatic Pyroclastic Flow from Mayon #Volcano in the #Philippines!
A powerful event unfolded today, May 2, 2026, as Mayon Volcano in Albay province erupted with a fast-moving pyroclastic density current (known locally as "uson") racing down the southwestern slopes around 5:38… pic.twitter.com/RzyzrwnQS1— Code Red (@Code_Red_TV) May 2, 2026
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) το νέφος τέφρας κινείται δυτικά-νοτιοδυτικά. Η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) βρίσκεται σε επιφυλακή για επιχειρήσεις εκκένωσης και βοήθειας στις πληγείσες κοινότητες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.