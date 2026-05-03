Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν – Δρόμοι και αυτοκίνητα καλυμμένα με πυκνή στάχτη

Σύμφωνα με το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά από το πυροκλαστικό ρεύμα στο Καμαλίγκ, το Γκινομπάταν και την πόλη Λιγκάο

Πόλεις στην επαρχία Αλμπάι των Φιλιππίνων καλύφθηκαν από πυκνή στάχτη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιόν. Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας (OCD-5 Bicol) δήλωσε ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά από το πυροκλαστικό ρεύμα στο Καμαλίγκ, το Γκινομπάταν και την πόλη Λιγκάο.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) το νέφος τέφρας κινείται δυτικά-νοτιοδυτικά. Η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) βρίσκεται σε επιφυλακή για επιχειρήσεις εκκένωσης και βοήθειας στις πληγείσες κοινότητες.

