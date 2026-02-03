Ερντογάν στον Μπιν Σαλμάν: «Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε την Τρίτη στο Ριάντ με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και του είπε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προχωρήσει τις σχέσεις τους σε υψηλότερο επίπεδο σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αμυντική βιομηχανία, ανακοίνωσε το γραφείο του Ερντογάν.
Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης στον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο ότι η υποστήριξη της Τουρκίας στη σταθερότητα της Συρίας θα συνεχιστεί και ότι η χώρα του θα συνεργαστεί με τη Σαουδική Αραβία για την ανοικοδόμηση της Συρίας.
