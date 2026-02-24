Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα με την υποψία παράβασης καθήκοντος, στο πλαίσιο των αποκαλύψεων των αρχείων του Έπσταϊν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 72χρονος αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω έρευνας και, σύμφωνα με το BBC, ο ίδιος γύρισε στο σπίτι του στο Λονδίνο.

🚨 BREAKING: Peter Mandelson has been released on bail pending further investigation for misconduct in public office pic.twitter.com/jTXrTVCnb7 — Politics UK (@PolitlcsUK) February 24, 2026

BREAKING: Lord Peter Mandelson has been released on bail after being arrested on suspicion of misconduct in public office as the investigation continues.



He was taken to a police station in London to be interviewed by cops before he was released after being held for about 9… pic.twitter.com/9fq4dHlSJ2 — 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) February 24, 2026

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με καταγγελίες πως, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός της κυβέρνησης, ο Μάντελσον είχε διαβιβάσει ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

🚨 WATCH: The moment Peter Mandelson is arrested on suspicion of misconduct in public office pic.twitter.com/gOKlYeWhKN — Politics UK (@PolitlcsUK) February 23, 2026

Η σύλληψη έγινε τη Δευτέρα αφού εκδόθηκαν εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις του Μάντελσον στο Γουίλτσάιρ και στο Κάμντεν, πρόσθεσε η αστυνομική ανακοίνωση.

Τη Δευτέρα το απόγευμα, τον είδαν να απομακρύνεται από το σπίτι του στο Λονδίνο από αστυνομικούς με πολιτικά, οι οποίοι τον έβαλαν στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου χωρίς διακριτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της κεντρικής ειδικής διεύθυνσης εγκλημάτων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Οι κατηγορίες εναντίον του Μάντελσον ήρθαν στο φως μετά την αποκάλυψη μιας σειράς εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, τα οποία περιλάμβαναν ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ του ίδιου και του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από το 2009 φαίνεται να αποδεικνύει ότι ο λόρδος Μάντελσον μετέφερε μια αξιολόγηση ενός συμβούλου του τότε πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν σχετικά με πολιτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και ένα «σχέδιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων».

Για τη σύλληψη του Μάντελσον εξέδωσε ανακοίνωση και η οικογένεια της εκλιπούσας Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία κατηγόρησε τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση. Η οικογένεια «επαινεί τις βρετανικές αρχές για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων και την αντιμετώπιση των φακέλων του Έπσταϊν με την απαιτούμενη επείγουσα προσοχή». Ο Άντριου έχει αρνηθεί συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Η σύλληψή του έγινε τέσσερις ημέρες μετά από εκείνη του Άντριου, ο οποίος είναι επίσης υπό έρευνα για τη φιλία του με τον Έπσταϊν. Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος μετά από 11 ώρες κράτησης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

