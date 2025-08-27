Συντρίμμια από ένα κατεστραμμένο ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή μιας πολυκατοικίας στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ επί του Ντον, αναγκάζοντας 15 κατοίκους να απομακρυνθούν, δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, Γιούρι Σλιουσάρ.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε», δήλωσε ο Σλιουσάρ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Rostov, Russia. It’s clear that the house wasn’t the target, but more incidents like this and the killing of innocents won’t seem so amusing to them anymore.



Russian government doesn’t even try to protect their people from the war they started and refuse to end. And from russian… pic.twitter.com/eHV6Gj6VzM — Victoria (@victoriaslog) August 26, 2025

Rostov, Russia ❗

The roof is on 🔥🔥🔥💨

Several explosions were heard in the center of Rostov, followed by a fire, - russian media. Earlier, a UAV threat was declared in the Rostov region. pic.twitter.com/LnxmTVlKqk — LX (@LXSummer1) August 26, 2025

Ο Σλιουσάρ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ρωσικές αντιαεροπορικές μονάδες κατέστρεψαν 10 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε τρία διαφορετικά μέρη της περιοχής του Ροστόφ.

Το Κίεβο, το οποίο έχει εντείνει τις επιθέσεις του εντός της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του αποτελούν απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας στην Ουκρανία.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποίησαν αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία με την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

