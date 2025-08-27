Λογαριασμός
Συντρίμμια ουκρανικού drone προκάλεσαν πυρκαγιά και εκκενώσεις στο Ροστόφ της Ρωσίας - Βίντεο

Οι ρωσικές αντιαεροπορικές μονάδες κατέστρεψαν 10 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε τρία διαφορετικά μέρη της περιοχής του Ροστόφ

Ρωσία

Συντρίμμια από ένα κατεστραμμένο ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή μιας πολυκατοικίας στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ επί του Ντον, αναγκάζοντας 15 κατοίκους να απομακρυνθούν, δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, Γιούρι Σλιουσάρ.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε», δήλωσε ο Σλιουσάρ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Ο Σλιουσάρ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ρωσικές αντιαεροπορικές μονάδες κατέστρεψαν 10 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε τρία διαφορετικά μέρη της περιοχής του Ροστόφ.

Το Κίεβο, το οποίο έχει εντείνει τις επιθέσεις του εντός της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του αποτελούν απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας στην Ουκρανία.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποίησαν αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία με την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

