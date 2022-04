Τρεις πύραυλοι έπληξαν σήμερα κατοικημένη περιοχή κοντά στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του κυβερνήτη Μαξίμ Μαρτσένκο, ο οποίος αναφέρει ότι υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση με τρεις πυραύλους εναντίον ενός οικισμού», δήλωσε , χωρίς να αναφέρει εκτίμηση για αριθμό θυμάτων.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στα προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας αλλά και οι αεροπορικές επιδρομές σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης, όπως μετέδωσε η απεσταλμένη δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ στο Κίεβο, Έλλη Κασόλη,

Επίσης αναφέρεται πως οι Ουκρανοί πιέζουν τα ρωσικά στρατεύματα να κατευθυνθούν προς τα Βόρεια και τα Βορειανατολικά.

Invaders from the territory of #Crimea fired 3 rockets from the Iskander complex and hit them at a settlement in the #Odessa region, there are wounded - the chairman of the Regional State Administration Maxim Marchenko. pic.twitter.com/NzuOZIGNKi