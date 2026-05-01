Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας σε έναν 45χρονο άνδρα

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απήγγειλε κατηγορίες σε έναν 45χρονο άνδρα, μετά από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας σχετικά με μια επίθεση κατά την οποία δύο άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Golders Green, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Essa Suleiman κατηγορείται για δύο αδικήματα απόπειρας δολοφονίας και ένα αδίκημα κατοχής μαχαιριού σε δημόσιο χώρο σε σχέση με την επίθεση, ανέφερε η αστυνομία.

Η Βρετανία ανέβασε την Πέμπτη το εθνικό επίπεδο τρομοκρατικής απειλής από «σημαντικό» σε «σοβαρό», μετά την αντισημιτική επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Λονδίνο.

Πηγή: skai.gr

