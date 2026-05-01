Βολιβία: Σφάλματα και η κακοκαιρία τα αίτια της πολύνεκρης συντριβής μεταγωγικού αεροσκάφους τον Φεβρουάριο

Σειρά ανθρωπίνων σφαλμάτων και οι εξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν θεωρούνται τα βασικά αίτια της συντριβής μεταγωγικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 22 άνθρωποι και να διασκορπιστούν σε πελώρια έκταση ποσότητες χαρτονομισμάτων που μετέφερε, αναφέρει πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη από επιτροπή έρευνας που σχηματίστηκε από το γενικό επιτελείο αεροπορίας.

Το μεταγωγικό, τύπου C-130 Hercules, το οποίο μετέφερε στην πρωτεύουσα Λα Πας τραπεζογραμμάτια που είχαν εκδοθεί από την κεντρική τράπεζα της Βολιβίας, βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωση και συνετρίβη. Τμήμα της ατράκτου κόπηκε και προκάλεσε πολλούς θανάτους στο έδαφος.

Η έρευνα που διενεργήθηκε έδειξε πως οι χειριστές δεν είχαν λάβει εγκαίρως ενημέρωση από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, που ήταν εξαιρετικά δυσμενείς, και προσπάθησαν να αλλάξουν πορεία, χωρίς να μπορέσουν να αποτρέψουν την καταστροφή.

«Ίσως αν το πλήρωμα είχε λάβει το έκτακτο μετεωρολογικό δελτίο από τον σταθμό της Λα Πας όταν αναχώρησε, να είχε ακολουθήσει άλλη πορεία», εκτίμησε ο σμήναρχος Ρίτσαρντ Αλαρκόν, ο επικεφαλής της επιτροπής έρευνας.

Ο πιλότος εξάλλου προσγειώθηκε με τους τροχούς του συστήματος προσγείωσης που βρίσκονται μπροστά από τις μηχανές, στο ρύγχος του μεταγωγικού, κάτι που έκανε πιο δύσκολη την ενεργοποίηση των φρένων του ενώ ο διάδρομος, ήταν ολέθρια ολισθηρός, έπειτα από έντονη χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ήταν εκπαιδευόμενος· δεν ενημέρωσε τους χειριστές του στρατιωτικού αεροσκάφους «για τις συνθήκες» στον διάδρομο.

Η επιτροπή έρευνας τόνισε ότι ο σκοπός της έκθεσής της ήταν να προσδιοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος, όχι ο καταλογισμός ευθυνών σε πρόσωπα.

Μετά το δυστύχημα, μεγάλες ποσότητες των χαρτονομισμάτων που είχε παραλάβει από την κεντρική τράπεζα της Βολιβίας το μεταγωγικό αεροσκάφος σκορπίστηκαν στην περιοχή κι η αστυνομία επενέβη, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χημικών, για να απωθήσει πλήθος που προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα, σύμφωνα με υλικό που κατέγραψαν κάμερες βολιβιανών τηλεοπτικών δικτύων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

