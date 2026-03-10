Λογαριασμός
Επικοινωνία Ζελένσκι - Ερντογάν: «Έτοιμη η Τουρκία να φιλοξενήσει τις επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες»

«Εκτιμούμε αυτήν την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι θα αποφέρει αποτελέσματα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον, μετά από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη.

«Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών... Εκτιμούμε αυτήν την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι θα αποφέρει αποτελέσματα», έγραψε στο Χ.

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα υποστηρίξει την εκεχειρία για την προστασία των λιμανιών και των ενεργειακών υποδομών στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. 

