Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον, μετά από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη.

«Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών... Εκτιμούμε αυτήν την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι θα αποφέρει αποτελέσματα», έγραψε στο Χ.

We discussed the situation around Iran with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan @RTErdogan. We are ready to share our expertise to prevent the expansion of war and protect lives, but at the same time, Ukraine needs to strengthen its own air defense, and we are counting on… pic.twitter.com/3dd56uC3s5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2026

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα υποστηρίξει την εκεχειρία για την προστασία των λιμανιών και των ενεργειακών υποδομών στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.