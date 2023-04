Εντυπωσιακό βίντεο: Κεραυνός χτυπάει τον πύργο του Τορόντο

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει τη στιγμή που κεραυνός χτυπά την κορυφή του πύργου CN στο Τορόντο του Καναδά έρχεται στη δημοσιότητα.

A social media video captures the moment a bolt of lightning strikes Toronto's CN tower pic.twitter.com/jZyHY2RA6D

Ο κεραυνός χτύπησε κατά τη διάρκεια καταιγίδας που άφησε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς ρεύμα σήμερα Πέμπτη. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας ήταν η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι που είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα και να κοπούν ηλεκτροφόρα σύρματα.

