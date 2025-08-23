Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη του «Emily in Paris» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν στη Βενετία.

Ο 47χρονος Diego Borella φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο την ώρα της προετοιμασίας για τις τελευταίες σκηνές της επικείμενης σεζόν, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι γιατροί έσπευσαν στο σημείο γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου, αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, σύμφωνα με τη «La Repubblica», Η εφημερίδα αναφέρει επίσης, ότι ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε καρδιακή προσβολή.

Τα γυρίσματα της σειράς μετά τον θάνατό του, φέρεται να έχουν διακοπεί προσωρινά.

Ο Borella γεννήθηκε στη Βενετία το 1978 και ήταν ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης και συγγραφέας, ο οποίος σπούδασε σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως τη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε μοιραστεί τη δουλειά του στη συγγραφή παραμυθιών και θεατρικών έργων.

Τα γυρίσματα για την 5η σεζόν του «Emily in Paris» ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου στη Βενετία και επρόκειτο να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Σημειώνεται πως το Netflix είχε ανακοινώσει ότι η πρεμιέρα της νέας σεζόν θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου.

Η ισπανική εφημερίδα «El Mundo» ανέφερε ότι ο Borella διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός στις 7.30 μ.μ., όταν απέτυχαν οι προσπάθειες ανάνηψης.

Ο στενός του φίλος Mattia Berto ανέφερε: «Έχω τρυφερές αναμνήσεις από τον Ντιέγκο, ήταν ένα όμορφο, κομψό αγόρι με πολύ στυλ. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν σε ένα δείπνο στο Παρίσι με την καλύτερή του φίλη, που είναι και δική μου. Την κάλεσα την Πέμπτη. Ήταν συντετριμμένη. Ο Ντιέγκο είχε σπουδαία αίσθηση του χιούμορ, ήταν λαμπρός και πολύ ταλαντούχος. Η ζωή του κόπηκε νωρίς, οπότε δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Μόνο μεγάλη θλίψη».

Η 5η σεζόν με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς, στον ρόλο της Έμιλι Κούπερ, θα εκτυλίσσεται σε νέα πόλη, τη Ρώμη, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή περιπέτεια της ηρωίδας. Η σειρά ακολουθεί την επαγγελματική και προσωπική ζωή μιας Αμερικανίδας που ξεκίνησε νέα καριέρα στο Παρίσι ως social media strategist.

Πηγή: skai.gr

