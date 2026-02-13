Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Ρεζά Παχλαβί, ηγετική μορφή της ιρανικής αντιπολίτευσης, στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο γιο του τέως σάχη του Ιράν και ηγετική μορφή της ιρανικής αντιπολίτευσης, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Όπως αναφέρει o Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συζήτησαν για «τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των κυρώσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος και οποιωνδήποτε άλλων δικτατορικών καθεστώτων», συμπληρώνοντας πως «η Ουκρανία στηρίζει τον λαό του Ιράν ο οποίος αγωνίζεται για το μέλλον του».

Ζελένσκι και Παχλαβί καταδίκασαν τη συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, αναφερόμενοι ειδικότερα στην προμήθεια ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. «Τέτοιου είδους συνεργασία αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ευρύτερη την περιοχή», υπογραμμίζει ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

