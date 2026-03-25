Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ μετά από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής.

Ο κυβερνήτης της Μπέλγκοροντ Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ δήλωσε ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση επηρέασαν περίπου 450.000 ανθρώπους σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων την πρωτεύουσα της περιφέρειας, με πολλούς κατοίκους να αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα με την υδροδότηση και τη θέρμανση.

Οι θερμοκρασίες στη διάρκεια της νύχτας στο Μπέλγκοροντ τις επόμενες ημέρες προβλέπεται να είναι γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, ωστόσο θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθούν.

Το Μπέλγκοροντ, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, αποτελεί συχνά στόχο ουκρανικών πληγμάτων με drones και πυραύλους εδώ και τέσσερα χρόνια, από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

