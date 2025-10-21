Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η τήρηση της εκεχειρίας και να συζητηθεί η περαιτέρω εφαρμογή του σχεδίου που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ. Λίγο πριν τις 13:00 ο Βανς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για να ξεκινήσει τη διήμερη επίσκεψή του.

Ο Βανς αναμένεται αρχικά να κατευθυνθεί νότια προς τα αρχηγεία της νεοσύστατης δύναμης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, για να επιβλέψει την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα και αύριο, Τετάρτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ στην Ιερουσαλήμ.

Σε ομιλία του τη Δευτέρα στην Κνεσέτ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν ασαφής σχετικά με το τι θα συζητήσει με τον Βανς.

«Θα μιλήσουμε για δύο πράγματα, κυρίως για τις προκλήσεις ασφαλείας και τις διπλωματικές ευκαιρίες που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες».

Ο Βανς βρίσκεται στο Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση και ενίσχυση της εκεχειρίας στη Γάζα, μετά από δημοσίευμα των New York Times που ανέφερε ότι αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον ανησυχούν ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα μπορούσε να αναλάβει δράση για να καταστρέψει την εκεχειρία και να επιστρέψει στον πόλεμο κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

«Πολύ καλή» η συνάντηση Νετανιάχου με Γουίτκοφ - Κούσνερ

Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι βοήθησαν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μαζί με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, συναντήθηκαν χθες με τον Νετανιάχου. Ανώτερος αξιωματούχος του γραφείου του Νετανιάχου δήλωσε στους Times of Israel ότι η συνάντηση χθες ήταν «πολύ καλή».

«Ήταν για πράγματα στα οποία συμφώνησαν από την αρχή», λέει ο αξιωματούχος. «Δεν υπήρξε καμία διαφωνία εκεί. Όλα ήταν πραγματικά ξεκάθαρα μεταξύ των δύο μερών».

Επίσης, Γουίτκοφ, και Κούσνερ συναντήθηκαν με πρώην ομήρους που απελευθερώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο κάθε όμηρος είχε την ευκαιρία να μιλήσει κατ' ιδίαν με τον Γουίτκοφ ενώ κάποιοι του έδωσαν και δώρα δείχνοντας έτσι την εκτίμησή τους που βοήθησε στην απελευθέρωσή τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πρώην όμηροι τους παρότρυναν να βοηθήσουν στην επιστροφή και των 15 σορών που παραμένουν στη Γάζα, ενώ ο Γουίτκοφ επιβεβαίωσε την ακλόνητη προσήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών στην αποστολή.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.