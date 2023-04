Έφτασε στην Αυστραλία ο ισχυρός κυκλώνας Ilsa με νέο ρεκόρ ανέμων - Παραμένει κατηγορίας 5

Ο ισχυρός κυκλώνας Ilsa βρίσκεται πλέον στην Αυστραλία καθώς γύρω στα μεσάνυχτα της Πέμπτης τοπική ώρα έφτασε σε μια απομακρυσμένη ακτή στη Δυτική Αυστραλία με ταχύτητες ανέμου που έσπασαν προηγούμενα ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, ο κυκλώνας Ilsa έφτασε στην ξηρά μεταξύ De Gray και Pardoo Roadhouse με τους ειδικούς του Αυστραλιανού Γραφείου Μετεωρολογίας να την ταξινομούν ως καταιγίδα κατηγορίας 5 - ισοδύναμο ενός τυφώνα στον Ατλαντικό κατηγορίας 4.

Από την στιγμή που βρέθηκε στην στεριά, ο κυκλώνας έχει εξασθενήσει και κινείται νοτιοανατολικά σε όλη την πολιτεία, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και συνεχείς ανέμους ταχύτητας 120 χιλιομέτρων την ώρα (74 μίλια την ώρα). Λίγο πριν «χτυπήσει» στην ηπειρωτική χώρα, η Ilsa πέρασε το νησί Bedout, ένα μικροσκοπικό ακατοίκητο νησί, όπου η σταθερή ταχύτητά του ανέμου έφτασε τα 218 km/h (135 mph) σε διάστημα 10 λεπτών.

«Ο κυκλώνας Τζορτζ ήταν ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ με 194 χλμ/ώρα το 2007 στην ίδια τοποθεσία!» ανέβασε στο Twitter η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι ζημιά έχει προκαλέσει ο κυκλώνας στη Δυτική Αυστραλία, αν και οι άνεμοι είχαν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε δέντρα, κτίρια, ηλεκτρικά καλώδια και άλλες υποδομές.

