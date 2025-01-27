Ρωσία: Ανεπιθύμητο το ανεξάρτητο Ινστιτούτο Φιλοσοφίας με απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας

Η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας αναγνώρισε το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο Φιλοσοφίας (Institut de philosophie indépendante) που ιδρύθηκε στο Παρίσι ως ανεπιθύμητη οργάνωση.

«Για να ενταχθούν στη λεγόμενη κοινότητα του ινστιτούτου, οι επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών πρέπει να είναι αντίπαλοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» (δηλαδή της εισβολής στην Ουκρανία), υποστηρίζει η εισαγγελία, σημειώνοντας ότι το ινστιτούτο διοργανώνει «συνέδρια στα οποία μιλούν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας με ρωσοφοβικές και αντιρωσικές ιδέες και απόψεις».

Στον ιστότοπο του Ανεξάρτητου Ινστιτούτου Φιλοσοφίας αναφέρεται ότι αυτή η διεθνής ένωση επιστημόνων ανθρωπιστικών επιστημών ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2022 (η Γενική Εισαγγελία γράφει για το 2023) από «Ρώσους φιλοσόφους που εγκατέλειψαν τη Ρωσική Ομοσπονδία λόγω διαφωνίας με την πολιτική της ρωσικής ηγεσίας, η οποία οδήγησε σε ανθρωπιστική καταστροφή ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας». Ως αποστολή της ένωσης περιγράφεται «η προώθηση της ανάπτυξης της ελεύθερης φιλοσοφικής σκέψης στη ρωσική γλώσσα» και ένας από τους στόχους της είναι «να βοηθήσει τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών που έχουν μεταναστεύσει και συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τη Ρωσία να παραμείνουν στο επάγγελμα». «Η ένωση επικεντρώνεται στη συνεργασία με ξένους συναδέλφους και έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ένταξη των επιστημόνων που έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία σε διεθνή επιστημονικά προγράμματα», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ινστιτούτου, στο οποίο συμμετέχουν επιστήμονες που ζουν σε διάφορες χώρες. Ταυτόχρονα, ο ιστότοπος αναφέρει ότι η οργάνωση «δεν θέτει πολιτικούς στόχους και δεν συμμετέχει σε πολιτική προπαγάνδα».

Περισσότερα από 100 άτομα είναι μέλη της ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Γιούλια Σινεοκάγια, αντεπιστέλλον μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, η οποία έφυγε για τη Γαλλία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και συμπεριλήφθηκε στο μητρώο των «ξένων πρακτόρων» από τις ρωσικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

