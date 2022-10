ΕΕ και ΝΑΤΟ προειδοποιούν την Ρωσία για «φοβερές συνέπειες» αν πλήξει με πυρηνικά την Ουκρανία

Σε αυστηρές προειδοποιήσεις προς τη Ρωσία, σε περίπτωση χρήσης πυρηνικών στον πόλεμο με την Ουκρανία προχώρησαν , ο Ζοζέπ Μπορέλ και ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Οι φόβοι ότι η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί μετά τις έμμεσες απειλές του Πούτιν , έπειτα από την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών και των απωλειών στο πεδίο της μάχης.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ προειδοποίησε τη Μόσχα ότι οι δυνάμεις της θα «εκμηδενιστούν» από τη στρατιωτική απάντηση της Δύσης, εάν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον της Ουκρανίας.

«Οποιαδήποτε πυρηνική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα δημιουργήσει μια απάντηση, όχι μια πυρηνική απάντηση, αλλά μια τόσο ισχυρή απάντηση από τη στρατιωτική πλευρά που ο ρωσικός στρατός θα εκμηδενιστεί» είπε χαρακτηριστικά.

