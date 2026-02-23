ΕΕ: «Απίθανη» η έγκριση κυρώσεων κατά της Μόσχας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναμένεται να εγκρίνει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας λόγω βέτο της Ουγγαρίας.

Το βέτο αφορά το 20ό πακέτο κυρώσεων σε σχέση με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε εν όψει της τέταρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Μη πιθανή η έγκριση κυρώσεων εναντίον της Μόσχας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας του βέτο της Ουγγαρίας, μία ημέρα πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Εξαιρετικά απίθανη θεωρείται η επίτευξη συμφωνίας από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προτεινόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, μία ημέρα πριν από την τέταρτη επέτειο εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Το «μπλόκο» της Ουγγαρίας στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα κατά τη σημερινή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας προσερχόμενη στη συνεδρίαση.Βέτο της ΟυγγαρίαςΕρωτηθείσα εάν θα δοθούν «ανταλλάγματα» προς τη Βουδαπέστη να άρει το βέτο της, η Κάλλας τόνισε ότι από όσο γνωρίζει «τα προβλήματα που έχουν (σ.σ. οι Ούγγροι) δεν έχουν καμία σχέση με το 20ό πακέτο κυρώσεων». Ωστόσο, είπε ότι θα δοθεί ευκαιρία στη Βουδαπέστη να εξηγήσει τους λόγους που «μπλοκάρει» τις κυρώσεις.«Σοκαρισμένος» από τη στάση της Βουδαπέστης δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, που τη συνέδεσε με τις επικείμενες εκλογές στην Ουγγαρία. Ο Ράντοσβλαβ Σικόρκσι κατηγόρησε τη Βουδαπέστη ότι επιδεικνύει σοκαριστική έλλειψη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα εχθρότητας προς το Κίεβο, για να το χρησιμοποιήσει στην προεκλογική εκστρατεία.Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε ότι «μπλοκάρει» την έγκριση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα από το Κίεβο, ενώ δεν θα εγκρίνει το δάνειο προς την Ουκρανία 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.Επιφυλάξεις από Ελλάδα και ΜάλταΕπιφυλάξεις για το 20ό πακέτο είχαν εκφράσει, πάντως, η Ελλάδα και η Μάλτα εξαιτίας της πρότασης που καταργεί το ισχύον πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, αντικαθιστώντας το με πλήρη απαγόρευση σε ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες, όπως μεταφορά και ασφάλιση, για ρωσικά φορτία.«Η ΕΕ και η Ελλάδα θα δηλώσουν τη συνεχιζόμενη βούλησή τους για στήριξη της Ουκρανίας και ταυτόχρονα για στοχευμένες κυρώσεις που θα έχουν ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα» τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών προσερχόμενος στο Συμβούλιο.Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα ταξιδέψουν αύριο στο Κίεβο ήλπιζαν ότι θα ανακοίνωναν το 20ό πακέτο κυρώσεων ως ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, κάτι που όπως φαίνεται δεν θα είναι προσώρας εφικτό.Εξηγήσεις καλείται να δώσει η Επίτροπος ΜεσογείουΣτο μεταξύ, εξηγήσεις θα κληθεί να δώσει στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ σήμερα η Επίτροπος Μεσογείου Ντουμπράβκα Σουίτσα για τη συμμετοχή της στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, στην Ουάσιγκτον, καθώς αρκετά κράτη μέλη θεωρούν ότι δεν είχε λάβει εντολή να εκπροσωπήσει την Ένωση, παρότι είχε ξεκαθαριστεί από την Κομισιόν ότι η συμμετοχή της ήταν με καθεστώς παρατηρητή και δεν σημαίνει αναγνώριση του αμφιλεγόμενου νομικά Συμβουλίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.