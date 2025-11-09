Tουρκικό στρατιωτικό όχημα απομάκρυνε γεωργό από τη νεκρή ζώνη - Τι δήλωσε ο Χριστοδουλίδης

Διαβεβαίωση πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες έδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σχετικά με το περιστατικό στην περιοχή της Δένειας.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, γύρω στις 10 το πρωί του Σαββάτου, Ελληνοκύπριος γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας για να καλλιεργήσει το χωράφι του. Ύστερα από λίγο, τουρκικό στρατιωτικό όχημα κατευθύνθηκε προς τον γεωργό, ζητώντας του να αποχωρήσει.

Ερωτηθείς για το περιστατικό, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως έχει ενημερωθεί για το τι έγινε στη Δένεια και έχει μιλήσει και με τον πρόεδρο της κοινότητας. «Από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες οι αναγκαίες διεργασίες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σε ερώτηση αν αυτά τα φαινόμενα δυσκολεύουν τις εξελίξεις για το Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως σίγουρα δεν είναι θετικές εξελίξεις, «σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».

