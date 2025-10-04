Ο μεγιστάνας της χιπ χοπ, Σον «Ντίντι» Κομπς, καταδικάστηκε σε κάτι περισσότερο από τέσσερα χρόνια φυλάκισης (50 μήνες) την Παρασκευή, για εκμετάλλευση αμειβόμενων ιερόδουλων σε σεξουαλικά (και βίαια κάποιες φορές) πάρτι με ναρκωτικά, τα οποία ο ίδιος αποκάλεσε «freak-offs».

Ο 55χρονος Κομπς κρίθηκε αθώος τον Ιούλιο για τις πιο σοβαρές κατηγορίες εναντίον του, συνωμοσία για εκβιασμό και σωματεμπορία των δύο πρώην συντρόφων του, της Ventura και της «Jane». Καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία.

Οι δικηγόροι του Κομπς ζήτησαν ποινή φυλάκισης 14 μηνών, λέγοντας ότι ο πελάτης τους έχει αναμορφωθεί μετά από 13 μήνες σε φυλακή της Νέας Υόρκης, αλλά οι εισαγγελείς πρότειναν 11 χρόνια, επικαλούμενοι το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη.

BREAKING: Sean "Diddy" Combs sentenced to 4 years, 2 months in prison. pic.twitter.com/1N1j49rU0H — Fox News (@FoxNews) October 3, 2025

Το δικαστήριο άκουσε αρκετά από τα παιδιά του Κομπς, μερικά από τα οποία έκλαιγαν εντός της αίθουσας, συνηγόρους υπεράσπισης που τον χαρακτήρισαν «εμπνευσμένο» και, τέλος, τον ίδιο. Τελικά, ο δικαστής Arun Subramanian δήλωσε ότι απαιτείται μια σημαντική ποινή ως αποτρεπτικό μέτρο.

Στην τελευταία του ομιλία, η οποία ήταν η πρώτη δημόσια από την αρχή της δίκης, πριν ο δικαστής ανακοινώσει την ετυμηγορία, ο Κομπς χαρακτήρισε την προηγούμενη συμπεριφορά του «αηδιαστική, επαίσχυντη» και «άρρωστη», ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους που πλήγωσε σωματικά και ψυχικά, καθώς και από τη μητέρα του και τα παιδιά του. Είπε ότι οι πράξεις ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα βάρος που θα πρέπει να κουβαλάει για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο Κομπς ζήτησε επίσης συγγνώμη τις δύο πρώην φίλες του, Ventura, και «Jane», οι οποίες κατέθεσαν με ψευδώνυμο. «Οι πράξεις μου ήταν αηδιαστικές, ντροπιαστικές και άρρωστες», είπε. «Χάθηκα στην υπερβολή, χάθηκα στο εγώ μου».

Ζητώντας συγγνώμη από τη μητέρα και τα επτά παιδιά του, τα τα περισσότερα από τα οποία ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου, είπε: «Λυπάμαι πολύ. Τους άξιζε κάτι καλύτερο.

Στη συνέχεια, ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου και παρακάλεσε τον δικαστή να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. «Δεν έχω κανέναν να κατηγορήσω παρά μόνο τον εαυτό μου. Ξέρω ότι πήρα το μάθημά μου.»

Η ομοσπονδιακή δίκη του Κομπς στη Νέα Υόρκη, διήρκησε σχεδόν δύο μήνες. Κατά την τελευταία μέρα της δίκης, την Παρασκευή, ήταν καθισμένος στη θέση του ακούγοντας ήσυχα τους εισαγγελείς να τον κατηγορούν ότι κατέστρεψε τις ζωές των θυμάτων του.

Οι δικηγόροι υπεράσπισής του υποστήριξαν ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές, ενώ παρουσίασαν στο δικαστήριο ένα βίντεο 11 λεπτών που απεικόνιζε την οικογενειακή ζωή, την καριέρα και τη φιλανθρωπία του πριν από τη σύλληψή του. Σε κάποιο σημείο του βίντεο, ο κατηγορούμενος έβαλε το χέρι του στο πρόσωπό του και άρχισε να κλαίει, με τους ώμους του να τρέμουν κατά διαστήματα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, υπήρξαν μαρτυρίες από γυναίκες που είπαν ότι ο Κομπς τις ξυλοκόπησε, τις απείλησε, τις κακοποίησε σεξουαλικά και τις εκβίασε. «Έκανε φρικτά πράγματα σε ανθρώπους για να ικανοποιήσει τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση», είπε η εισαγγελέας Christy Slavik. «Δεν χρειαζόταν τα χρήματα. Το νόμισμά του ήταν ο έλεγχος».

Πολλά από τα παιδιά του Κομπς ζήτησαν επιείκεια. Οι κόρες του, Chance και D’Lila Combs, έκλαιγαν καθώς μιλούσαν, με τη D’Lila να λέει ότι φοβόταν μήπως χάσει τον πατέρα της μετά τον θάνατο της μητέρας τους, Kim Porter, το 2018.

«Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε», είπε η D’Lila με δάκρυα στα μάτια, «δώστε στην οικογένειά μας την ευκαιρία να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας, να αλλάξουμε, να προχωρήσουμε μπροστά, όχι ως πρωτοσέλιδα, αλλά ως ανθρώπινα όντα».

Sean ‘Diddy’ Combs was sentenced to more than four years in prison over his conviction on prostitution-related charges, with the judge rebuking him for subjecting two former girlfriends to years of abuse https://t.co/dIZeBMCQIm pic.twitter.com/PUOyrXuRxV — Reuters (@Reuters) October 4, 2025

Η πρώην φίλη του Casandra «Cassie» Ventura είχε πει στους ενόρκους ότι ο Κομπς τη διέταξε να κάνει «αηδιαστικό» σεξ με αγνώστους εκατοντάδες φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετούς σχέσης τους. Οι ένορκοι είδαν βίντεο που τον έδειχνε να τη σέρνει και να τη χτυπάει σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες.

Η «Τζέιν», κατέθεσε ότι πιέστηκε να κάνει σεξ κατά τη διάρκεια των «freak-offs», κάνοντας χρήση ναρκωτικών, ενώ ο Κομπς παρακολουθούσε και μερικές φορές βιντεοσκοπούσε.

Η μόνη κατήγορος που είχε προγραμματιστεί να μιλήσει την Παρασκευή, μια πρώην βοηθός του γνωστή ως «Μία», κατηγόρησε τον Κομπς ότι την απήγαγε το 2010 και ζήτησε από τον δικαστή μια ποινή που να αντικατοπτρίζει «τον συνεχιζόμενο κίνδυνο στον οποίο τη βάζει ο κακοποιητής της».

BREAKING: Sean "Diddy" Combs sentenced to just over four years in prison for his conviction on two prostitution-related offenses.



The judge said the sentence was necessary to reflect the impact on his victims.



Read more: https://t.co/nZT1uJTMxP pic.twitter.com/RNDS7nryaq — ABC News (@ABC) October 3, 2025

Σε επιστολή του προς τον δικαστή την Πέμπτη, ο Κομπς έγραψε: «Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και μια νέα εκδοχή του εαυτού μου ξαναγεννήθηκε», υποσχόμενος ότι δεν θα διέπραττε ποτέ άλλο έγκλημα. Σε ακρόαση την περασμένη εβδομάδα, είπε στη μητέρα και τα παιδιά του ότι «πλησίαζε η ώρα να γυρίσει σπίτι».

Πηγή: Associated Press, BBC

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.