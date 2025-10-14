Daniel Stern: Στο νοσοκομείο ο «κακός» από το «Μόνος στο σπίτι»

Ο ηθοποιός Daniel Stern- γνωστός κυρίως από τον εμβληματικό ρόλο του κακού στο «Μόνος στο σπίτι»- μεταφέρθηκε στις 7 Οκτωβρίου εσπευσμένα στο νοσοκομείο εξαιτίας ξαφνικής αδιαθεσίας.

Ασθενοφόρο κατέφθασε στο σπίτι του, εξετάστηκε επιτόπου, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Έχει πλέον λάβει εξιτήριο και το περιβάλλον του δηλώνει ότι είναι καλά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.