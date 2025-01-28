Ένα απολιθωμένο κομμάτι εμετού που χρονολογείται από την εποχή των δεινοσαύρων ανακαλύφθηκε στη Δανία. Σύμφωνα με το BBC, o τοπικός συλλέκτης απολιθωμάτων Peter Bennicke βρήκε το απολίθωμα στο Stevns Klint - μία περιοχή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Unesco στα ανατολικά της χώρας.

Ο ίδιος είπε ότι συνάντησε μερικά ασυνήθιστα θραύσματα που αποδείχθηκαν ότι ήταν κομμάτια θαλάσσιων κρίνων, ενσωματωμένα σε κιμωλία.

Ο κ. Bennicke τα μετέφερε στο Μουσείο της Ανατολικής Ζηλανδίας για εξέταση, το οποίο επιβεβαίωσε ότι ο εμετός χρονολογείται στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια - μια εποχή που υπήρχαν δεινόσαυροι, συμπεριλαμβανομένου του Τυραννόσαυρου και του Τρικεράτοπου.

Ο Jesper Milan, παλαιοντολόγος και επιμελητής του μουσείου, είπε στο BBC ότι ήταν «πραγματικά ένα ασυνήθιστο εύρημα», καθώς βοηθά στην εξήγηση των σχέσεων στην προϊστορική τροφική αλυσίδα.

«Μας λέει κάτι για το ποιος έτρωγε ποιον πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια», δήλωσε ο ίδιος και εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου, τα ψάρια και οι καρχαρίες έτρωγαν θαλάσσια κρίνα, τα οποία είναι δύσκολο να τα χωνέψουν.

«Αυτό το εύρημα είναι μια μοναδική ματιά στην καθημερινή κατάσταση στον πυθμένα της Κρητιδικής θάλασσας - τη θάλασσα κατά την οποία ζούσαν οι δεινόσαυροι», είπε.

Η ανακάλυψη είναι επίσης σημαντική για τη βελτίωση της κατανόησής μας για τα προηγούμενα οικοσυστήματα.

Ο κ. Milan είπε ότι το μουσείο είχε στείλει τις πληροφορίες μόνο στον τοπικό Τύπο, αλλά η ανακάλυψη έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.