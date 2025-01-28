Αμμόχελος: ΕΕ και Λονδίνο στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο για τα δικαιώματα αλιείας του μικρού ψαριού

Βρυξέλλες και Λονδίνο διασταύρωσαν σήμερα Τρίτη τα ξίφη τους στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο γύρω από τα δικαιώματα αλιείας του αμμόχελου, μικρού ψαριού στη Βόρεια Θάλασσα, με τις Βρυξέλλες να κατηγορούν το Λονδίνο για παραβίαση της εμπορικής συμφωνίας στην μετά-Brexit εποχή.

Η διαμάχη για τo αμμόχελo έφτασε ενώπιον του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου στη Χάγη και η υπόθεση αποτελεί, σύμφωνα με ειδικούς, πρόκριμα άλλων πιθανών διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ στην τομέα της αλιείας.

Οι τρεις ημέρες ακροαματικής διαδικασίας σε αυτήν την υπόθεση αποτελούν την πρώτη νομική εμπορική διαμάχη μεταξύ του μπλοκ των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου από την έξοδό του από την Ένωση το 2020.

«Η απαγόρευση κάθε μορφή αλιείας αμμοχέλων στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βόρεια Θάλασσα ακυρώνει το δικαίωμα της ΕΕ σε πλήρη πρόσβαση» σε αυτά τα ύδατα, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Βρυξελλών, Άντονι Ντόους.

«Αυτή η ακύρωση είναι αντίθετη με τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου» βάσει των εμπορικών συμφωνιών μετά το Brexit, είπε ο Ντόους.

Οι Βρυξέλλες οδήγησαν την υπόθεση στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο, αφού το Λονδίνο αποφάσισε τον Μάρτιο να απαγορεύσει κάθε μορφή αλιείας για το εμπόριο αμμοχέλων στα βρετανικά ύδατα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι «το αμμόχελο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας».

Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αλιείας για εμπορικούς λόγους, το μικρό ψάρι «διατρέχει τον κίνδυνο περαιτέρω συρρίκνωσης του πληθυσμού του (...) όπως και τα είδη που εξαρτώνται από τα αμμόχελα για τροφή, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών».

Σε αυτά περιλαμβάνονται ευάλωτα είδη όπως φρατέρκουλες, φώκιες, φώκαινες και άλλα ψάρια όπως ο μπακαλιάρος, σύμφωνα με Βρετανούς ειδικούς.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες κατηγορούν το Λονδίνο ότι δεν σεβάστηκε τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει πρόσβαση της ΕΕ σε βρετανικά ύδατα για χρόνια κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου μετά το Brexit.

Με βάση τη συμφωνία, αλιείς κρατών μελών της ΕΕ διατήρησαν την πρόσβαση σε ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου για μια περίοδο πεντέμισι ετών, που λήγει στα μέσα του 2026. Μετά το χρονικό αυτό όριο, η πρόσβαση στα ύδατα αυτά θα αποφασίζεται σε ετήσιες διαπραγματεύσεις.

Οι Βρυξέλλες στηρίζουν τη Δανία στη διαμάχη, τα σκάφη της οποίας λαμβάνουν περίπου το 96% της ποσόστωσης της ΕΕ για το είδος, με αλιεύματα αμμόχελου αξίας κατά μέσο όρο 49 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

