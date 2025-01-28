Ουκρανία: Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας αποπέμφθηκε εν μέσω διαμάχης για τις προμήθειες όπλων

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας απέπεμψε σήμερα Τρίτη τον Ντμίτρο Κλιμένκοφ, αναπληρωτή υπουργό Άμυνας, αρμόδιο για τις αγορές όπλων, εν μέσω μιας διαμάχης στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τις προμήθειες όπλων, μια διαμάχη που περιπλέκει την προσπάθεια του Κιέβου να καθησυχάσει τους βασικούς δυτικούς εταίρους σε μια κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

Την περασμένη εβδομάδα, η ενδοκυβερνητική διαμάχη ξέσπασε ανοιχτά, όταν ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ χαρακτήρισε αναποτελεσματικές τις προσπάθειες του ουκρανικού στρατού να προμηθεύει όπλα σε δυνάμεις που πολεμούν στην πρώτη γραμμή.

Το Κίεβο προσπαθεί να εξορθολογίσει τις αμυντικές του δαπάνες, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στον τέταρτο χρόνο του, μια προσπάθεια που αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει η Ουάσινγκτον συνεχίσει να χορηγεί στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, όπως το κάνει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Εκτός από το αίτημα για την αποπομπή του Κλιμένκοφ, ο Ουμέροφ άσκησε ιδιαίτερη κριτική στην Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών, η οποία συντονίζει τις αγορές όπλων για τον εξουθενωμένο ουκρανικό στρατό.

Η εν λόγω υπηρεσία ιδρύθηκε μετά από καταγγελίες που είχαν διατυπωθει νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου για κακοδιαχείριση από το υπουργείο και είχε στόχο να αφήσει εκτός τους μεσάζοντες και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο διαφθοράς.

Ο Ουμέροφ σε δήλωσή του την Παρασκευή, είπε ότι η υπηρεσία έχει «ανεξήγητα μετατραπεί σε “Amazon”» και ότι οι αγορές τυγχάνουν δημόσιας προβολής. Η Ουκρανία προσπαθεί εδώ και καιρό να κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό, λεπτομέρειες που σχετίζονται με την προμήθεια όπλων.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας τόνισε σήμερα ότι δεν θα ανανεώσει τη θητεία της επικεφαλής της Υπηρεσίας, Μαρίνα Μπερζουκόβα, μια μεταρρυθμίστρια που διορίστηκε πέρυσι και χαιρετίσθηκε από τους δυτικούς εταίρους του Κιέβου. Ο Ουμέροφ τόνισε ότι θα τοποθετήσει νέο διευθυντή.

Η διοίκηση της υπηρεσίας τόνισε σε απάντησή της ότι έχει καταγράψει «σημαντική πρόοδο» στην ενίσχυση της προσφοράς και τη μείωση των τιμών και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται υπό την Μπερζουκόβα.

Η αντιπαράθεση έρχεται την ώρα που ουκρανικά στρατεύματα αντιμετωπίζουν τις ρωσικές προελάσεις σε μεγάλες εκτάσεις στην ανατολική Ουκρανία. Και οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποκτήσουν πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης ενόψει πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά η άμυνα του Κιέβου υποχωρεί καθώς έχει ελλείψεις σε άνδρες και όπλα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε δυτικούς εταίρους να συνεχίσουν τη ροή όπλων προς την Ουκρανία. Το ίδιο το συμβούλιο κατά της διαφθοράς του υπουργείου Άμυνας, το οποίο αποτελείται από εκλεγμένους ακτιβιστές πολιτών, δήλωσε ότι οι εσωτερικές διαμάχες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο αυτή την προσπάθεια.

«Πιστεύουμε ότι η παρούσα κατάσταση είναι επιβλαβής για την Ουκρανία, τον ουκρανικό στρατό και τις διεθνείς μας σχέσεις» είχε δηλώσει το Σάββατο. «Πρέπει να είμαστε σαφείς και προβλέψιμοι για τους εταίρους».

Σε ανακοίνωση τους την Δευτέρα, οι διπλωμάτες της Ομάδας των Επτά (G7) στην Ουκρανία προέτρεψαν τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να επιλύσουν γρήγορα την διαμάχη.

«Η συνέπεια με τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης και τις συστάσεις του ΝΑΤΟ είναι σημαντική για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κόσμου και των διεθνών εταίρων», ανέφεραν οι διπλωμάτες στην ανακοίνωση τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.