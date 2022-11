Το CBS News διακόπτει τη δραστηριότητά του στο Twitter λόγω Ίλον Μασκ

Το CBS ανακοίνωσε ότι ανταστέλλει τη δραστηριότητά του στο Twitter υπό τον φόβο «αβεβαιότητας» γύρω από τη διαχείριση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης από τον Ίλον Μασκ, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη New York Post, το CBS News είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που εγκαταλείπουν το Twitter μετά τις απειλές πολλών επικριτών του Μασκ θα φύγουν από την πλατφόρμα μόλις το αφεντικό της Tesla ανέλαβε την εταιρεία.

Το μεγάλο ειδησεογραφικό δίκτυο επιβεβαίωσε την κίνηση κατά τη διάρκεια του «CBS Evening News with Norah O'Donnell» την Παρασκευή.

Το ρεπορτάζ ξεκίνησε αναφέροντας τις μαζικές παραιτήσεις εργαζομένων στο twitter που ακολούθησαν το τελεσίγραφο του Μασκ.

Επιχειρώντας να εξορθολογίσει την εταιρεία, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έστειλε email σε όλους τους υπαλλήλους ζητώντας τους να δεσμευτούν σε έναν «εξαιρετικά σκληρό» πρόγραμμα εργασίας, αλλιώς τους καλούσε να εγκαταλείψουν την εταιρεία.

Το τελεσίγραφο προκάλεσε αντιδράσεις, με κάποιους επικριτές του Μασκ να χαρακτηρίζουν πλέον το Twitter «κόλαση».

Το χάος που ακολούθησε από το email του Μασκ, καθώς και το βιτριολικό κλίμα που επικρατεί παό τότε που ανέλαβε τα ηνία ο Μασκ δεν άρεσε στο CBS News.

CBS News and its owned and operated stations are “pausing” activity on Twitter; blaming “uncertainty” on the platform. pic.twitter.com/Pv1gEQjQJH