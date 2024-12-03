«Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε μέρα. Δεν βλέπουμε τον στόχο. Η γη μας δεν είναι εδώ»: Σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν την αστραπιαία επίθεση στο Κουρσκ της Ρωσίας, τα μηνύματα των στρατιωτών που πολεμούν στο μέτωπο δίνουν μια ζοφερή εικόνα μιας μάχης που δεν κατανοούν, αλλά και φοβούνται πως μπορεί να χάσουν.

Το BBC επικοινώνησε μέσω Telegram με αρκετούς στρατιώτες που υπηρετούν στο Κουρσκ. Οι Ουκρανοί μιλούν για τις άσχημες καιρικές συνθήκες και τη χρόνια έλλειψη ύπνου που προκαλούν οι συνεχείς βομβαρδισμοί της Ρωσίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη χρήση ισχυρών βομβών βάρους 3.000 κιλών.

Όπως περιγράφουν, βρίσκονται σε υποχώρηση, με τις ρωσικές δυνάμεις να ανακαταλαμβάνουν σταδιακά εδάφη. «Αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Είναι θέμα χρόνου», εκτιμά ο Πάβλο.

Κόπωση και ελλείψεις προσωπικού

Ο στρατιώτης μίλησε για τεράστια κόπωση, ελλείψεις προσωπικού στις μονάδες δράσεις, που αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από μεσήλικες άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν απευθείας από άλλα μέτωπα με ελάχιστο ή καθόλου χρόνο για ξεκούραση στο ενδιάμεσο.

Το να ακούει κανείς στρατιώτες να παραπονιούνται -για τους διοικητές τους, τις διαταγές και την έλλειψη εξοπλισμού- δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο, σχολιάζει το BBC. Είναι αυτό που κάνουν συχνά οι στρατιώτες υπό δύσκολες συνθήκες. Κάτω από τεράστια πίεση από τον εχθρό και με τον χειμώνα να έρχεται, δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία.

Κάποιοι αμφισβητούν εάν ένας από τους αρχικούς στόχους της επιχείρησης -να εκτρέψουν τους Ρώσους στρατιώτες από το ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας- έχει αποδώσει.

Οι εντολές, όπως λένε, είναι να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους αυτό το μικρό κομμάτι ρωσικού εδάφους μέχρι να αναλάβει τον Λευκό Οίκο ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, με νέες πολιτικές, στα τέλη Ιανουαρίου. «Το κύριο καθήκον που αντιμετωπίζουμε είναι να κρατήσουμε το μέγιστο έδαφος μέχρι την ορκωμοσία του Τραμπ και την έναρξη των διαπραγματεύσεων», επισημαίνει ο Πάβλο. «Για να το ανταλλάξουμε με κάτι αργότερα. Αλλά κανείς δεν ξέρει με τι», σημειώνει.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές είχαν κατά νου την αλλαγή της κυβέρνησης των ΗΠΑ. «Είμαι βέβαιος ότι [ο Πούτιν] θέλει να μας διώξει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου», δήλωσε. «Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτόν να αποδείξει ότι ελέγχει την κατάσταση. Αλλά δεν ελέγχει την κατάσταση».

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την Ουκρανία να ματαιώσει τις ρωσικές αντεπιθέσεις στο Κουρσκ, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία επέτρεψαν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλου βεληνεκούς σε στόχους εντός της Ρωσίας.

«Κανείς δεν κάθεται σε ένα κρύο χαράκωμα και προσεύχεται για πυραύλους», αναφέρει ο στρατιώτης. «Ζούμε και πολεμάμε εδώ και τώρα. Και οι πύραυλοι πετάνε κάπου αλλού», σημειώνει.

Οι πύραυλοι Atacms και Storm Shadow μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν με ισχυρό, ακόμη και καταστροφικό αποτέλεσμα σε απομακρυσμένες θέσεις διοίκησης και αποθήκες πυρομαχικών, αλλά τέτοιες επιτυχίες φαίνονται μακρινές στους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή. «Δεν μιλάμε για πυραύλους», λέει στο βρετανικό δίκτυο ένας άλλος στρατιώτης, ο Μιροσλάβ. «Στα καταφύγια μιλάμε για την οικογένεια και για απλά πράγματα», αναφέρει.

Γιατί κρατάνε με νύχια και με πόδια τα εδάφη στο Κουρσκ

«Για την Ουκρανία, η αργή, αδυσώπητη προέλαση της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της προσκόλλησης στο Κουρσκ. Μόνο τον Οκτώβριο, η Ρωσία μπόρεσε να καταλάβει περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους, τα περισσότερα που έχει καταλάβει από τις πρώτες ημέρες της εισβολής το 2022. Αντίθετα, η Ουκρανία έχει ήδη χάσει περίπου το 40% του εδάφους που κατέλαβε στο Κουρσκ τον Αύγουστο.

«Το κλειδί δεν είναι να καταλάβεις αλλά να κρατήσεις (τα εδάφη). Και εμείς παλεύουμε με αυτό», τονίζει ο Βαντίμ.

Παρά τις απώλειες, ο Βαντίμ πιστεύει ότι η εκστρατεία του Κουρσκ εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας. «Κατάφερε να εκτρέψει κάποιες ρωσικές δυνάμεις από τις περιοχές Ζαπορίζια και Χάρκοβο», είπε. Αλλά κάποιοι από τους στρατιώτες με τους οποίους μίλησε το BBC είπαν ότι αισθάνονται ότι βρίσκονταν σε λάθος μέρος, ότι ήταν πιο σημαντικό να βρίσκονται στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, παρά να καταλαμβάνουν μέρος της Ρωσίας.

«Η θέση μας θα έπρεπε να είναι εκεί [στην ανατολική Ουκρανία], όχι εδώ, στη γη κάποιου άλλου», τονίζει ο Πάβλο. «Δεν χρειαζόμαστε τα δάση του Κουρσκ, στα οποία αφήσαμε τόσους πολλούς συντρόφους», τονίζει.

Όπως επισημαίνει το BBC, παρά τις αναφορές πως περίπου 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σταλεί στο Κουρσκ για να συμμετάσχουν στη ρωσική αντεπίθεση, οι Ουκρανοί στρατιώτες αναφέρουν πως δεν τους έχουν συναντήσει ακόμη.

«Δεν έχω δει ή ακούσει τίποτα για Κορεάτες, ζωντανούς ή νεκρούς», απάντησε ο Βαντίμ.

Ο ουκρανικός στρατός έχει δώσει στη δημοσιότητα ηχογραφήσεις που λέει ότι είναι υποκλοπές ραδιοεπικοινωνιών της Βόρειας Κορέας. Οι στρατιώτες είπαν ότι τους είπαν να συλλάβουν τουλάχιστον έναν Βορειοκορεάτη αιχμάλωτο, κατά προτίμηση με έγγραφα. Μίλησαν για ανταμοιβές - ή επιπλέον άδεια - σε όποιον συλλάβει επιτυχώς έναν Βορειοκορεάτη στρατιώτη. «Είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν Κορεάτη στο σκοτεινό δάσος του Κουρσκ», σημείωσε σαρκαστικά ο Πάβλο. «Ειδικά αν δεν είναι εδώ».

Από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, οι ουκρανικές δυνάμεις προσπάθησαν να κρατήσουν ένα μικροσκοπικό προγεφύρωμα στο Κρούνκου, στην αριστερή όχθη του ποταμού Ντνιπρό, περίπου 40 χιλιόμετρα από την απελευθερωμένη πόλη της Χερσώνας.

Το προγεφύρωμα, που αρχικά προοριζόταν ως πιθανό εφαλτήριο για περαιτέρω προέλαση σε ρωσικά εδάφη στη νότια Ουκρανία, τελικά χάθηκε. Η επιχείρηση είχε τεράστιο κόστος. Μέχρι και 1.000 Ουκρανοί στρατιώτες πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται. Ορισμένοι άρχισαν να τη βλέπουν ως ένα κόλπο, σχεδιασμένο για να αποσπάσει την προσοχή από την έλλειψη προόδου αλλού. Φοβούνται ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί στο Κουρσκ.

«Καλή ιδέα, αλλά κακή εφαρμογή», λέει ο Μιροσλάβ, ένας αξιωματικός πεζοναυτών που υπηρέτησε στο Κρούνκου και τώρα βρίσκεται στο Κουρσκ. «Δεν υπάρχει κανένα στρατιωτικό αποτέλεσμα», επισημαίνει ο ίδιος.

Στρατιωτικοί αναλυτές πάντως επιμένουν ότι παρά τις δυσκολίες, η εκστρατεία στο Κουρσκ συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο.



Στέλεχος του ουκρανικού κέντρου ασφάλειας και συνεργασίας λέει πως στο BBC πως αναγνωρίζει τις δυσκολίες που βιώνουν οι Ουκρανοί στρατιώτες στο Κουρσκ, αλλά επισημαίνει πως η Ρωσία δαπανά πολλούς πόρους για την εκδίωξή τους, πόρους που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αλλού.

«Όσο περισσότερο μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το μέτωπο του Κουρσκ - με επαρκή εξοπλισμό, πυροβολικό, Himars και όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσουμε τα νώτα τους - τόσο το καλύτερο», επισημαίνει.

Στο Κίεβο, ανώτεροι διοικητές υποστηρίζουν την επιχείρηση του Κουρσκ, λέγοντας πως εξακολουθεί να φέρει στρατιωτικά και πολιτικά οφέλη. «Αυτή η κατάσταση ενοχλεί τον Πούτιν», δήλωσε ένας από τους διοικητές. «Έχει μεγάλες απώλειες εκεί. Όσο για το πόσο καιρό τα ουκρανικά στρατεύματα θα μπορέσουν να αντέξουν στο Κουρσκ, η απάντηση ήταν απλή: Όσο είναι εφικτό από στρατιωτικής άποψης».

