Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σήμερα σε όλη την Αυστραλία για να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ, στο πλαίσιο της οποίας θα μεταβεί σε πολλές πόλεις με στόχο να εκφράσει την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας, μετά την επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου στην παραλία Μπόνταϊ που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, τη χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από ανθρώπους που τον θεωρούν συνεργό στους θανάτους αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, με διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.

🇦🇺 Sydney police have deployed pepper spray and scuffled with protesters as a rally against a visit to Australia by Israel's President Isaac Herzog turned violent.

➡️ https://t.co/Zc9wJvvGNL pic.twitter.com/gsXIsEuXz1 — AFP News Agency (@AFP) February 9, 2026

Στο Σίδνεϊ χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πλατεία στην κεντρική, επιχειρηματική συνοικία της πόλης, όπου εκφωνήθηκαν ομιλίες και ακούστηκαν συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων.

Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και δακρυγόνων στην προσπάθειά της να απωθήσει τους διαδηλωτές που προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να συνεχίσουν την πορεία τους. Κάποιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν αφού συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε καλέσει τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν σε κεντρικό πάρκο της πόλης για λόγους δημόσιας ασφάλειας, αλλά οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να συγκεντρωθούν στο ιστορικό Δημαρχείο του Σίδνεϊ.

Ο Χέρτζογκ τίμησε τους νεκρούς

Χιλιάδες μέλη της εβραϊκής κοινότητας, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μέλη κομμάτων της αντιπολίτευσης υποδέχθηκαν τον Χέρτζογκ σε τελετή προς τιμή των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ.

«Όλοι θυμόμαστε τα μποϊκοτάζ, τις απειλές, τους συναδέλφους που έστρεφαν την πλάτη τους στους εβραίους φίλους τους (…) αυτά ήταν το πρελούδιο του Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτζογκ απευθυνόμενος σε μεγάλο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Διεθνές Συνεδριακό κέντρο του Σίδνεϊ, όπως μετέδωσε το ABC News.

«Αυτή ήταν μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών. Επιτέθηκαν στις αξίες τις οποίες οι δημοκρατίες μας θεωρούν θεμελιώδεις: στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, στην ανεξιθρησκία, την ανεκτικότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό», τόνισε ο Χέρτζογκ σε δηλώσεις του από τον τόπο της επίθεσης.

Σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Αυστραλών Εβραίων (ECAJ), ο Άλεξ Ρίβτσιν, εκτίμησε ότι η επίσκεψη Χέρτζογκ θα «ανυψώσει το ηθικό μιας κοινότητας που πονά».

Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή σήμερα την οποία έχουν υπογράψει περισσότεροι από 1.000 Εβραίοι Αυστραλοί ακαδημαϊκοί και άλλες προσωπικότητες, με την οποία ζητούν από τον Αλμπανέζι να ακυρώσει την πρόσκληση προς τον Χέρτζογκ.



Πηγή: skai.gr

