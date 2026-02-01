Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, τη μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία.

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, ανακοίνωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής και ο οδηγός του λεωφορείου απεβίωσε, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που ήταν ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

🇹🇷 In Antalya, a bus failed to navigate a turn and overturned into a ditch



Six people were killed, 26 were injured.



The incident was confirmed by Antalya Province Governor Hulusi Şahin. pic.twitter.com/eSSYaWmGOq — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

🇹🇷 Turquie : 8 personnes sont mortes et 26 ont été blessées lorsqu'un bus de passagers circulant entre Tekirdağ et Antalya s'est renversé dans un ravin, après une sortie de route.



(Médias turcs) pic.twitter.com/kOKPA1GnWW — Franceat média (@Franceatpresso2) February 1, 2026

Κάποιοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, επισήμανε ο κυβερνήτης.

⚠️ Important



8 people dead after a bus overturned in Antalya, Turkey pic.twitter.com/NR841zUdI5 — Open News© (@OpenNewNews) February 1, 2026

