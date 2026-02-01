Λογαριασμός
Τουρκία: 9 νεκροί και 25 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια - Δείτε βίντεο

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πώς έγινε η τραγωδία

UPDATE: 13:23
Τουρκία

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, τη μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, ανακοίνωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής και ο οδηγός του λεωφορείου απεβίωσε, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων. 

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που ήταν ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Κάποιοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, επισήμανε ο κυβερνήτης.

