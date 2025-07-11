Αργεντινή: Το Κογκρέσο ενέκρινε νομοσχέδιο για αύξηση των συντάξεων, παρά την αντίθεση του προέδρου Μιλέι

Το Κογκρέσο της Αργεντινής υπερψήφισε χθες Πέμπτη νομοσχέδιο που προβλέπει αύξηση των συντάξεων, κάτι που η κυβέρνηση του φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι είχε επικρίνει έντονα επειδή υποστηρίζει ότι θα απειλούσε το δημοσιονομικό πλεόνασμα της χώρας.

Η Γερουσία, η οποία ελέγχεται από την αντιπολίτευση, ενέκρινε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με 52 ψήφους υπέρ και τέσσερις αποχές. Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε υπερψηφίσει νωρίτερα το νομοσχέδιο.

Ο πρόεδρος Μιλέι έχει προαναγγείλει πως θα ασκήσει βέτο σε αύξηση των συντάξεων, όπως είχε κάνει πέρυσι. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έχει προχωρήσει σε περικοπές δημόσιων δαπανών σε μια προσπάθεια να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, αλλά η πολιτική λιτότητας που ακολουθεί έχει πλήξει επίσης τους εργαζόμενους.

Συνταξιούχοι διαδηλώνουν συχνά στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες ζητώντας αυξήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν συγκρουστεί με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

