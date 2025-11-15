Λογαριασμός
Σε πύρινη κόλαση βιομηχανική ζώνη στο Μπουένος Άιρες μετά από αλυσιδωτές εκρήξεις – Περισσότεροι από 20 τραυματίες (Βίντεο)

Αλυσιδωτές εκρήξεις σημειώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, προκαλώντας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις

Μπουένος Άιρες

Αλυσιδωτές εκρήξεις σημειώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, προκαλώντας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πηγή: skai.gr

