Αλυσιδωτές εκρήξεις σημειώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, προκαλώντας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Impressionante essa explosão na região de Ezeiza em Buenos Aires. E ainda não se sabe o real motivo, porém as imagens são impressionantes e relatos de muitos feridos. 😱 pic.twitter.com/79XkMo8p0U November 15, 2025

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

La enorme explosión en Ezeiza a las afueras de Buenos Aires destruyó las ventanas de todas las casas cercanas. Se desconoce el número de heridos o si hay victimas ! pic.twitter.com/pJtu2R04s1 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) November 15, 2025

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

#Argentina | Buenos Aires, el incendio es dantesco en Ezeiza ya son varias las empresas y fábricas totalmente quemadas incluso cruzando caminos. pic.twitter.com/FlFSu7q29o — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) November 15, 2025

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

