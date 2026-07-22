Το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε σήμερα την προσωρινή στάθμευση αεροσκαφών ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στη στρατιωτική βάση Μπέζμερ, παρά την προειδοποίηση του Ιράν ότι μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε εμπλοκή στην «επίθεση και σε εγκλήματα πολέμου» κατηγορία την οποία η Σόφια έχει απορρίψει.

«Δεν θα αναπτυχθούν στο έδαφος της Βουλγαρίας κανενός τύπου επιθετικά οπλικά συστήματα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ντίμιταρ Στογιάνοφ απευθυνόμενος στους βουλευτές. «Η προσωρινή τους παρουσία δεν κάνει τη Βουλγαρία μέρος των στρατιωτικών δράσεων» είπε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Στογιάνοφ, η Ουάσιγκτον υποσχέθηκε να «ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλειά μας». Πέντε δήμαρχοι πόλεων που βρίσκονται γύρω από τη βάση Μπέζμερ, περίπου 260 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σόφιας, κατέθεσαν τις ενστάσεις τους κατά του σχεδίου στάθμευσης των αεροσκαφών εκφράζοντας ανησυχίες σε σχέση με την ασφάλεια.

Η πρόταση της κυβέρνησης να επιτρέψει τη στάθμευση έως οκτώ αεροσκαφών τύπου KC-135 στο έδαφος της Βουλγαρίας, που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, εγκρίθηκε με 136 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 2 αποχές.

Την περασμένη εβδομάδα η Ουάσιγκτον ζήτησε τη στάθμευση αεροσκάφους και έως 250 στρατιωτικών, για το διάστημα από τις 24 Ιουλίου έως την 1η Οκτωβρίου, βασιζόμενη σε μια συμφωνία που προβλέπει την κοινή χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, είπε ο Στογιάνοφ.

«Η Βουλγαρία δεν προβαίνει σε εχθρικές ενέργειες εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας. Εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας δεσμεύσεις με τις ΗΠΑ» , πρόσθεσε ο ίδιος.

Το σχέδιο στάθμευσης αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού προκάλεσε χθες Τρίτη την αντίδραση της Τεχεράνης η οποία μέσω του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, τάχθηκε κατά της χορήγησης άδειας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της Βουλγαρίας για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, κάτι που, όπως είπε ο ίδιος, θα καθιστούσε τη Σόφια «συνεργό των επιτιθέμενων και των παραβατών του νόμου». Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους από τότε που κατέρρευσε η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε υπογραφεί πριν από ένα μήνα, αυξάνοντας την πιθανότητα ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης (EUCOM) ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Βουλγαρία σε θέματα ασφάλειας, παρακολούθησης και αντιμετώπισης τυχόν απειλών.

Πηγή: skai.gr

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