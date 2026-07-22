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Η Γερμανία διαψεύδει αναφορές για έρευνες στον τομέα των πυρηνικών όπλων: «Ρωσική προπαγάνδα»

«Η κυβέρνηση θεωρεί τις δηλώσεις αυτές μέρος της συνήθους ρωσικής προπαγάνδας. Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται είναι απλώς αβάσιμοι» δήλωσε εκπρόσωπος

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πυρηνικά

Η Γερμανία διέψευσε τις αναφορές που εμφανίσθηκαν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες διεξάγει έρευνες στον τομέα των πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντας τες σήμερα ως ρωσική προπαγάνδα που έχει στόχο να υπονομεύσει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Βερολίνο για να στηρίξει την Ουκρανία. 

«Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί τις δηλώσεις αυτές μέρος της συνήθους ρωσικής προπαγάνδας. Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται είναι απλώς αβάσιμοι … συνιστούν μια προσπάθεια να δυσφημιστεί η Γερμανία ως ο ισχυρότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γερμανία Ρωσία πυρηνικά όπλα
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