Ορμπάν: Το πλαφόν είναι σαν να ζητάς από τον μπάρμπαν να πληρώσεις στη μισή τιμή το ποτό

Αντίθετος με το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής των «27» στις Βρυξέλλες, ο Ούγγρος πρωθυπουργός εξέφρασε τη διαφωνία του στην πρόταση της Κομισιόν, γράφοντας πως «είναι σαν να πηγαίνει στο μπαρ και να ζητάς από τον μπάρμαν να πληρώσει το ποτό στη μισή τιμή. Δεν μπορεί να συμβεί».

The @EU_Commission’s proposal on the gas price cap is like going to a bar and telling the bartender you want to pay half price for your beer. Not going to happen. Customers can’t reduce energy prices. Only #diversification and #competition can. pic.twitter.com/7auYiZSl9p